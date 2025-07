Wir suchen Verstärkung im Außendienst in den Regionen Hessen sowie Niedersachsen/NRW. Aufgrund unseres stetigen Wachstums legen wir großen Wert auf die Betreuung und Weiterentwicklung unserer Kundenbeziehungen. In Ihrem Gebiet sind Sie der Ansprechpartner für bestehende Kunden und überzeugen durch erstklassigen Service. Mit Ihrer Kommunikationsstärke und Fachkompetenz entwickeln Sie gemeinsam mit den Kunden individuelle Lösungen und begeistern auch neue Interessenten von unseren Produkten und Serviceleistungen. In Ihrer Rolle arbeiten Sie eng mit der Vertriebsleitung zusammen, um die gemeinsame Zielerreichung sicherzustellen.

Mit über 40 Jahren Erfahrung ist ETHERMA das Zukunftsunternehmen für effiziente Elektroheizungen und treibt die Vision des CO2-freien Heizens stetig voran. Wir sind führend in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung nachhaltiger und energieeffizienter Heizlösungen. Mit einem klaren Fokus auf Technologie und Kundenzufriedenheit setzen wir Maßstäbe in der Branche und haben über 85 Mitarbeiter an vier Standorten in Europa.

QUALIFIKATIONEN, DIE WIR BELOHNEN

Abgeschlossene kaufmännische oder elektrotechnische Ausbildung, vorzugsweise Qualifikation im Bereich technische Gebäudeausrüstung

Erste Berufserfahrung im Vertrieb technischer Produkte (Innen- oder Außendienst)

Idealerweise Kenntnisse über den Elektrogroßhandel und die Industrie im Vertriebsgebiet

Motivierte Arbeitsweise und überzeugendes Auftreten

Reisebereitschaft im Verantwortungsgebiet (Führerschein Klasse B)

Sehr gute Deutsch- & Englischkenntnisse

HERAUSFORDERUNGEN, DIE SIE MEISTERN

Akquise neuer Kunden und aktive Betreuung von Bestandskunden (Industrie, Handwerk, Fach- & Großhandel) im Vertriebsgebiet

Planung und Umsetzung strategischer und operativer Vertriebsziele

Aktive Mitarbeit bei regionalen Messen und Kundenveranstaltungen

Wettbewerbsbeobachtung im Rahmen der Vertriebstätigkeit

Selbstständiges Kundenmanagement im Verkaufsgebiet (Kundenklassifizierung, Tourenplan) in Verbindung mit einem modernem CRM-System

Unterstützung und Beratung der Kunden - auch vor Ort auf der Baustelle

ANGEBOTE, DIE SIE BEGEISTERN

Ein sicherer und zukunftsorientierter Arbeitsplatz in einem österreichischen Topunternehmen mit internationaler Ausrichtung

Beteiligung am Unternehmenserfolg

Wertschätzendes Betriebsklima mit flacher Hierarchie und Open-Door-Policy

Verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit Gestaltungsspielraum und langfristiger Perspektive

Firmenwagen zur privaten Nutzung für zusätzliche Flexibilität

Moderne Home-Office-Ausstattung für effizientes und flexibles Arbeiten

Coole Firmenevents und attraktive Mitarbeiterrabatte

Sie erwartet ein attraktives Vergütungspaket, das Ihre Leistung honoriert, sowie Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung. Für Ihre Tätigkeit stellen wir Ihnen einen Firmenwagen, den Sie auch privat nutzen können, und eine moderne Ausstattung für Ihr Home-Office zur Verfügung.

Werden Sie Teil unseres Teams und tragen Sie aktiv zum Erfolg unseres Unternehmens bei!

Schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an Frau Jasmin Harrer an folgende Adresse: career(at)etherma.com.