In Zeiten zunehmender Umwelt- und Gesundheitsdebatten rund um sogenannte „Ewigkeitschemikalien“ (PFAS) ist verantwortungsbewusstes Handeln kein Nice-to-have mehr, sondern ein Gebot der Stunde. Bei ETHERMA ist klar: Zukunft braucht Verantwortung. Deshalb hat das Unternehmen als einer der ersten Hersteller Europas bereits alle Netzheizmatten der eFLOOR-Serie vollständig auf PFAS-freie Materialien umgestellt – freiwillig, lange bevor gesetzlicher Druck entsteht. Ein starkes Zeichen für Innovationskraft, Umweltbewusstsein und aktiven Klimaschutz.

PFAS – Kleine Teilchen, große Wirkung

PFAS (Per- und Polyfluoralkylsubstanzen) sind synthetische Chemikalien, die wegen ihrer wasser-, fett- und schmutzabweisenden Eigenschaften weit verbreitet sind – auch in Heizleitungen. Das Problem: Sie gelten als biologisch extrem langlebig, reichern sich in Böden, Gewässern und sogar im menschlichen Körper an.

Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) arbeitet aktuell an einer weitreichenden Regulierung, die PFAS-haltige Produkte deutlich einschränken oder sogar verbieten soll – auch im Baubereich.

ETHERMA eFLOOR – PFAS-frei. Lückenlos. Zukunftssicher.

ETHERMA hat das Problem frühzeitig erkannt – und gehandelt:

Alle elektrischen Netzheizmatten der eFLOOR-Serie sind ab sofort 100 % PFAS-frei. Damit beweist das Unternehmen erneut seine Vorreiterrolle, auch im Bereich nachhaltiger Produktentwicklung. Die Vorteile liegen auf der Hand:

🌱 Mehr Sicherheit für Umwelt & Gesundheit

Kein Eintrag langlebiger Schadstoffe – für verantwortungsvolles Bauen ohne Altlasten.

♻️ Verbesserte Recyclingfähigkeit

PFAS-freie Matten lassen sich ressourcenschonender entsorgen und wiedernutzen.

🔧 Keine Kompromisse bei Qualität oder Haltbarkeit

Die neuen Materialien erfüllen alle ETHERMA Standards in Sachen Robustheit, Leistung und Lebensdauer.

🌍 Reduzierter CO₂-Fußabdruck

Ein weiterer Schritt in Richtung emissionsfreier Wärmeversorgung.

Ein Statement mit Wirkung

„Der richtige Zeitpunkt für Veränderung ist immer jetzt.

Unsere Verantwortung endet nicht mit dem Produktverkauf – sie beginnt dort.“

Thomas Reiter, CEO ETHERMA Group

Starke Tools für starke Partner: Produktkatalog 2025/26 & Preisliste jetzt online

Zeitgleich mit der PFAS-Umstellung veröffentlicht ETHERMA seinen neuen Produktkatalog 2025/26:

Mit klarer Kennzeichnung von Ökodesign-konformen und Ökodesign-ready Produkten, neuen Modellvarianten und transparenten Informationen für Planer:innen, Installateur:innen und Handelspartner.

📘 Jetzt downloaden oder kostenlos bestellen:

👉 www.etherma.com/de/wissen/neuheiten-2025

SMART. EINFACH. VERNETZT. – Ab HERBST ETHERMA SMART SYSTEM

Mit dem ETHERMA SMART SYSTEM wird Heizen digital – flexibel und intuitiv:

📲 Die Kombination aus SMARTBOX, SMARTCUBE und der neuen ETHERMA SMART App ermöglicht die ortsunabhängige Steuerung der Infrarotheizung – direkt per Smartphone.

Smart Home ready

Maximale Datensicherheit (Serverstandort Deutschland)

Verfügbar ab Herbst 2025

👉 www.etherma.com/de/heizung/regeltechnik/haustechnik/etherma-smartsystem

Produktneuheit: LAVA® 3.0 – Infrarotheizung in Bestform

Die neue LAVA 3.0-Serie, erst kürzlich mit dem EIHA-Gütesiegel ausgezeichnet, ist ab sofort in vier Varianten erhältlich:

LAVA BASIC 3.0, LAVA 3.0, LAVA BATH 3.0 und LAVA BATH PURE 3.0 – jeweils als klassische oder SMART-Version.

Letztere ist mit integrierter SMARTBOX & SMARTCUBE-Thermostat ausgestattet und lässt sich bequem per App steuern.

Mehr zu den Produkten und zur intelligenten Regelung:

👉 www.etherma.com/de/heizung/infrarotheizung/lava-30-serie

Mehr Sicherheit mit der eWARRANTY – bis zu 30 Jahre Garantie

Ab sofort kann mit eWARRANTY online eine Garantie von bis zu 30 Jahren aktiviert werden – je nach Produkt.

Schnell. Digital. Transparent.

👉 www.etherma.com/de/service-2/garantie

Fazit: Zukunft beginnt heute.

Mit der vollständigen Umstellung auf PFAS-freie Heizmatten, einem zukunftsfähigen Produktportfolio, smarter Technologie und klarer Kommunikation geht ETHERMA einen weiteren Schritt Richtung CO₂-freier Wärmezukunft – verantwortungsbewusst, lösungsorientiert und kompromisslos.