Qualität ist kein Versprechen. Qualität ist eine Verpflichtung. Als führender Hersteller moderner Elektroheizsysteme steht ETHERMA seit jeher für Innovation, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Mit der neuen Garantieverlängerung eWARRANTY setzt ETHERMA ein starkes Zeichen für Vertrauen – und bietet seinen Kunden jetzt die Möglichkeit, die Heizlösungen bis zu 30 Jahre abzusichern. Und das gilt für elektrische Fußbodenheizungen, Infrarotheizungen, Infrarotstrahler sowie Regelgeräte. Einfach, transparent und ohne Mehraufwand – so funktioniert moderne Servicekultur.

💡 eWARRANTY – MEHR ALS NUR EIN GARANTIESIEGEL.

Die neue Garantieerweiterung eWARRANTY wurde entwickelt, um den Qualitätsanspruch von ETHERMA mit noch mehr Kundennutzen zu verbinden – und das mit einem klaren Mehrwert für alle Beteiligten:

✅ Für Endkunden

Bis zu 30 Jahre Herstellergarantie auf ETHERMA Elektroheizungen

Kostenlose Online-Registrierung binnen 6 Monaten nach Kauf

Einfache Abwicklung über www.etherma.com/ewarranty

Offizielles Garantiezertifikat für volle Sicherheit im Fall der Fälle

✅ Für das Elektrohandwerk:

Keine Registrierung durch den Installateur notwendig

Kein Mehraufwand bei der Montage – Einbauen wie gewohnt

Vertriebsargument mit echtem Mehrwert – überzeugend im Verkaufsgespräch

Langfristige Kundenbindung durch Vertrauen in langlebige Qualität

🚀 VERKAUFEN. VERBAUEN. VERGESSEN. VERTRAUEN.

Mit eWARRANTY wurde ein System entwickelt, das genauso einfach wie wirkungsvoll ist. Die vier "Vs" bringen es auf den Punkt:

VERKAUFEN – Überzeugen Sie mit bis zu 30 Jahren Garantie. Das schafft Wettbewerbsvorteile und steigert Ihre Abschlussquote.

VERBAUEN – Sie montieren wie gewohnt – ohne zusätzliche Schritte. Die Garantie aktiviert der Kunde selbst.

VERGESSEN – Kein administrativer Aufwand. Kein Nachverfolgen. Keine Fristen. Der gesamte Ablauf läuft über den Endkunden.

VERTRAUEN – Wer langlebige Produkte empfiehlt, vermittelt Qualität – und baut starke, nachhaltige Kundenbeziehungen auf.

🛡️ WARUM GARANTIEVERLÄNGERUNG?

Gerade in Zeiten wachsender Unsicherheiten setzen Kunden auf verlässliche Marken mit Langzeitqualität. Eine Garantie ist nicht nur eine Absicherung, sie ist ein Signal:

Dieses Produkt ist gemacht, um zu bleiben.

Mit eWARRANTY positioniert sich ETHERMA klar: ETHERMA Elektroheizungen sind nicht nur effizient und komfortabel, sondern auch gebaut für Jahrzehnte. Diese Langlebigkeit wird jetzt dokumentiert – verbindlich und zertifiziert.

🔧 IN DREI SCHRITTEN ZUR eWARRANTY

1. Registrierung

Kunden melden das Produkt innerhalb von 6 Monaten ab Kauf kostenlos über www.etherma.com/ewarranty an.

2. Garantiezertifikat

Nach erfolgreicher Anmeldung erhält der Kunde das offizielle Garantiezertifikat – vollkommen digital und unkompliziert.

3. Sorgenfrei genießen

Mehr Sicherheit, mehr Komfort – dank verlängerter Absicherung und erstklassigem ETHERMA Kundenservice.

🌍 LANGLEBIGKEIT ALS NACHHALTIGKEITSVERSPRECHEN.

Produkte, die länger halten, müssen nicht ersetzt werden. Sie sparen Ressourcen, Transportwege, Emissionen und Kosten. Mit eWARRANTY stärkt ETHERMA nicht nur das Vertrauen – wir leisten gemeinsam auch einen Beitrag zur Ressourcenschonung und unterstreichen einmal mehr den Weg zu einer CO₂-freien Wärmeversorgung.

📣 FAZIT: HEIZUNG EINBAUEN. GARANTIE SICHERN. ZUKUNFT GENIESSEN.

Die neue ETHERMA eWARRANTY ist mehr als nur eine Garantieverlängerung – sie ist ein weiterer Meilenstein in der Mission, hochwertige Heizlösungen mit Servicequalität auf höchstem Niveau zu verbinden.

**Für Endkunden. Für Elektriker. Für Generationen.**