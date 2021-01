Aktuell unterstützen wir einen weltweit führenden Anbieter aus dem Bereich innovativer und energieeffizienter Gebäudeklimatisierung. Für den weiteren Auf- und Ausbau der Geschäftsaktivitäten in der Region Süd besetzt unser Mandant aktuell die Position „Vertriebsverantwortlicher (m/w/d) Region Stuttgart“. Kernaufgabe des zukünftigen Stelleninhabers ist die fachliche und disziplinarische Führung des Vertriebsteams (10-15 Mitarbeiter), die Weiterentwicklung und Motivation der Mitarbeiter sowie die Steuerung nach vorgegebenen KPIs. In dieser interessanten und herausfordernden Position berichten Sie direkt an den regionalen Vertriebsleiter und werden perspektivisch auf die Übernahme einer nächsthöheren Führungsfunktion vorbereitet und entsprechend weiterentwickelt.

Ihr Profil:

Ein erfolgreich abgeschlossenes ingenieur- oder wirtschaftswissenschaftliches Studium.

Erste Erfahrung im technischen Vertrieb bzw. Erfahrungen in einer vertriebsnahen Tätigkeit sowie erste Führungserfahrung sind von Vorteil.

Eine systematische, ziel- und lösungsorientierte Arbeitsweise, Verantwortungsbewusstsein, Engagement und Flexibilität.

Sie denken unternehmerisch, sind teamfähig, kommunikationsstark und kundenorientiert.

Persönlich zeichnen Sie sich durch ein kompetentes Auftreten, Motivations- und Begeisterungsfähigkeit sowie eine empathische und wertschätzende Haltung im Umgang mit Mitarbeitern, Kollegen und Kunden aus.

Unser Mandant bietet:

Einen sicheren Arbeitsplatz in einem leistungs- und wachstumsstarken Unternehmen mit einer breiten Produktpalette.

Eine wertschätzende Unternehmenskultur in einem innovativen und internationalen Konzernumfeld.

Einen modernen Homeoffice-Arbeitsplatz sowie einen Firmenwagen.

Eine attraktive Vergütung sowie individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und stetige Kompetenzerweiterung.

