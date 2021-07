Pressemeldung

Unsere Multi-Serie bietet Entwässerungslösungen für eine Vielzahl von Situationen. Die höhenverstellbare Abdeckung passt sich perfekt an jede Badfliese an und garantiert die vollständige Ableitung von Duschwasser. Sowohl die Multi TAF als auch die Multi TAF Wall werden mit einem Wendegitter (Fliese oder Edelstahl) geliefert.

Verwirklichen Sie Ihr Badezimmer

Unsere Multi-Duschrinne ist, wie der Name schon vermuten lässt, multifunktional. Das Siphongehäuse ist drehbar und einkürzbar. So kann die Duschrinne sowohl überall installiert werden als auch in der Höhe angepasst werden.

Die Duschrinne besitzt eine geringe Bauhöhe von 59 mm. Außerdem verfügt die Duschrinne über eine starke Ablaufleistung von 49 l/min (Wandmontage) und ist EN 1253 (Sperrwasserhöhe 50 mm), ETAG-022 und DIN 18534 zertifiziert.

Vorteile des Multi-Duschablaufs

Die Easy Drain Multi-Serie bietet Ihnen viele einzigartige Vorteile einer Duschrinne. Sie können das ABS Siphongehäuse und den TAF-Rahmen Ihrer Abdeckung beliebig in der Höhe ausrichten. Die Multi-Duschrinne besitzt höhenverstellbare Füße, die zum Einstellen, Ausrichten und Fixieren des Rohbausets geeignet sind. Aufgrund der Beschaffenheit, dem höhenverstellbaren Abdeckrahmen (inkl. Designrost) und mehreren Siphons eignet sich die Multi-Duschrinne für eine Vielzahl vom Einbaumöglichkeiten im Nassbereich und vereinfacht den Installateuren die Installation.

Desgin-Optionen für jeden Geschmack

Unser Multi-Duschablauf eignet sich perfekt für jedes Neubau- und Sanierungsprojekt. Der Duschablauf ist in acht Design-Optionen konfigurierbar: Befliesbar, Fixt, Carré, Centre, Excenter, Move, Outside und Zero. Die Multi-Duschrinne kann an der Wand oder frei im Boden in einer Länge 500 mm bis zu der Länge von 2000 mm bei Ihrem Händler bestellt werden.

Warum Ess-Duschrinnen?

Wir bei Easy Drain glauben an niederländisches Design und deutsche Qualität. Wir gewährleisten eine Garantie von 10 Jahren auf unsere Duschabläufe, da sie mit einer vormontierten Dichtmembran ausgestattet sind (WPS). Diese Dichtmembran ist durch unsere beidseitige Abdichtung zu 100% wasserdicht. Unsere lange Garantie lässt sich durch unsere qualitativ hochwertigen Edelstahle und die deutsche Handarbeit zurückführen.

Weitere Informationen: www.easydrain.de/serie/multi/