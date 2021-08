Pressemeldung

Dryphon®-Technologie

Easy Drain präsentiert die Duschabläufe der nächsten Generation mit der revolutionären Dryphon®-Technologie. Dieses patentierte System blockiert Gerüche aus dem Abwasserkanal und verhindert die Ansammlung von Haaren und Schmutz im Inneren. Dies reduziert die Reinigung auf ein Minimum!

Mehr leistung, weniger reinigung

Mit einem Standard-Siphon können sich im Inneren Haar- und Schmutzreste ansammeln. Dies ist mit der Dryphon®-Technologie nicht möglich. Das patentierte Design verbessert die Entwässerungskapazität erheblich auf bis zu 60 Liter pro Minute. Dank der hohen Geschwindigkeit, mit der das Wasser durch den Siphon fließt, können sich Schmutz und Haare nicht festsetzen. Nach dem Durchspülen von Schmutz und Wasser schließt sich die Öffnung sofort, so dass kein offener Anschluss zum Abwasserkanal besteht. Auf diese Weise bleibt das Badezimmer geruchsfrei, auch wenn Sie längere Zeit nicht zu Hause sind! Mit der Dryphon®-Technologie reduzieren Sie die Reinigung Ihres Duschabflusses auf ein absolutes Minimum. Auch wenn unser Dryphon wartungsarm ist, vergessen Sie nicht, die anderen Teile des Abflusses, wie z. B. den Abflussrost, zu reinigen!

„Dank der hohen Durchflussrate können sich Schmutz und Haare nicht festsetzen.“

Ein weltweiter Erfolg

Die Dryphon®-Technologie wird bereits in vielen Badezimmern weltweit erfolgreich eingesetzt. Die Dryphon®-Technologie wird bereits in vielen Badezimmern weltweit erfolgreich eingesetzt. Einige der größten Hotelgruppen in Europa haben ihre Easy Drain mit Dryphon®-Technologie aufgerüstet. Ein Housekeeping-Manager erklärt:

"Wir müssen viele Zimmer in kürzester Zeit reinigen.

Dank dieses einfachen Upgrades benötigen wir erheblich weniger Zeit hierfür.

Die Dryphon®-Technologie ist eine großartige Erfindung!“

Easy Drain Clean-Serie

Wir möchten, dass jeder die Vorteile der Dryphon®-Technologie ohne zusätzliche Kosten nutzen kann. Dies bedeutet, dass die Technologie ohne Aufpreis in den Duschrinnen der Serien Compact Clean und Modulo Clean enthalten ist. Diese Duschrinnen werden sowohl mit einem Standard-Siphon (Sperrwasserhöhe 30/50 mm) als auch mit der Dryphon®-Technologie geliefert. Auf diese Weise können Sie leicht wechseln und entscheiden, welchen Siphontyp Sie bevorzugen.

Rüsten Sie Ihren Easy Drain Duschabfluss auf

Die Dryphon®-Technologie ist auch als Upgrade-Set für bereits installierte Easy Drain Compact-, Multi- und Aqua-Duschabläufen erhältlich. Mit dem Upgrade-Set kann der Standard-Siphon in wenigen einfachen Schritten durch die Dryphon®-Entwässerungstechnologie ersetzt werden.

„Die Dryphon®-Technologie ist in den Duschrinnen der Easy Drain Clean-Serie enthalten und als Upgrade-Set für Easy Drain Compact, Multi und Aqua erhältlich.“

Eigenschaften

Reduziert die Reinigung auf ein Minimum

Entwässerungskapazität bis zu 60 l/min

Dryphon® kann nicht austrocknen

Enthalten in den Duschabläufen Compact Clean und Modulo Clean

Erhältlich als Upgrade-Set für Compact-, Multi- und Aqua-Duschabläufe

Wechseln Sie einfach zwischen Standard-Siphon (30/50 mm) und Dryphon®-Technologie

Umweltfreundlich (keine Reinigung mit aggressiven Chemikalien erforderlich)

Weitere Informationen: www.easydrain.de/dryphon/

Produktvideo: www.youtube.com/watch?v=XDk7g7dBXO4