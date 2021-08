Pressemeldung

Dieser einzigartige Duschablauf von Easy Drain zeichnet sich durch sein rundes Design, und sein außerordentlich großes Format aus. Easy Drain Dot ist mit der innovativen und patentierten Multi-Badablauftechnik ausgestattet, und wird als Komplettset geliefert. Das Multi-Siphongehäuse ist dreh- und einkürzbar und somit auch perfekt für die Sanierungen geeignet.



Einfache und sichere Verarbeitung

Die mitgelieferte ultraflache Gefälleelement ist in der Höhe verstellbar und kann einfach vor Ort eingekürzt werden. Das Duschboard vereint genial einfachen Einbau und geringe Aufbauhöhe in einem. So ist es montagefreundlich, und für fast alle Einbausituationen verwendbar.



100% wasserdicht und direkt befliesbar

Um eine wasserdichte Abdichtung zu garantieren, ist die Oberseite des Dot Duschboards mit einer speziellen Kunststoffmörtelkombination beschichtet, auf die direkt gefliest werden kann. Das spezielle Lift Werkzeug wird zum leichteren Herausnehmen der Design Abdeckung verwendet. Die Dot bietet hiermit technisch wie ästhetisch unbegrenzte Möglichkeiten, um Ihr Badezimmer nach persönlichen Wünschen zu gestalten.



Gewinner ICONIC AWARDS

Easy Drain DOT ist prämiert mit dem ICONIC AWARDS: Interior Innovation 2016.



VORTEILE

Reinigbarer Siphon

Reinigbarer Siphon Montagefreundlich

Geringe Aufbauhöhe

Dreh- und einkürzbares Multi-Siphongehäuse

Oberseite direkt befliesbar

Duschboard kürzbar

Perfekt für Sanierungen

EN 1253 zertifiziert

Hohe Ablaufleistung

Weitere Informationen: www.easydrain.de/serie/dot/