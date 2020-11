Eine einzigartige neue Form für einen Duschablauf, welcher die traditionelle Designwelt aufwühlt. Die Easy Drain Diamond bringt dank ihrer einzigartigen Erscheinung ein luxuriöses Gefühl ins Badezimmer. Dieser hochwertige Edelstahl-Abfluss ist leicht zu reinigen und bietet eine hohe Ablaufleistung.

Einfache Installation mit zweiseitigem Gefälle

Die einzigartige Diamantenform erfordert nur ein zweiseitiges Gefälle für eine optimale Wasserableitung und ist daher einfach und schnell in allen Duschen jeglicher Größe zu installieren.



höhenverstellbarer Fliesenrahme (TAF)

Durch den enthaltenen, in der Höhe verstellbaren Rahmen (TAF), wird die Abdeckung perfekt an die Fliesenstärke angepasst und das Design bei verschiedenen Fliesenstärken perfekt erhalten. Das TAF System wurde speziell entwickelt, um die Ableitung von Sekundärwasser zu ermöglichen.

100% wasserdicht mit 10 Jahre Garantie (WPS)

Das patentierte WPS System ist nach der europäischen Prüfnorm für Nassraumabdichtungen ETAG 022 und DIN 18534 geprüft und übertrifft sogar deutlich alle bisherigen Anforderungen an Abdichtungssystem.

Vorteile



Länge – 650 mm

Einfache Installation

Einfach zu reinigender Siphon

vormontierte Dichtungsmembran - WPS Technologie

Lebenslange Garantie

Hohe Abflusskapazität

Komplettes Set

Höhenverstellbarer TAF Rahmen 7-18 mm

Zertifiziert nach EN 1253 / ETAG-022 / DIN 18534

Weitere Informationen: www.duschrinne.de