Der Echtheit der Oberfläche und die Wärme von Holz kann man nur schwer widerstehen. Die W-BOX Wandnischen bringen den Luxus in Form von Holz in Ihr Badezimmer und sorgen für das gewisse Extra.



Wandnischen mit Rahmen

Tauchen Sie ein in die wunderbare Welt des Holzes mit unseren Container W-BOX Wandnischen. Diese Stauraum-lösungen können fast überall in Ihrem Bad und/oder Hause platziert werden, außer im Duschbereich. Dank der einzigartigen Optik können Sie Ihre Accessoires stilvoll verstauen.



Einface installation

Die Wandnische kann sowohl im Nass- als auch im Trockenbau eingesetzt werden. Mit einer Einbautiefe von lediglich 100 mm passt die Box in nahezu jede Wand. Die Wandnische ist aus Edelstahl gefertigt und überzeugt durch eine hohe Qualität und ein tolles Aussehen: Der Rahmen zeigt in allen Varianten den Look von schick, langlebig und modern!



Wählen Sie Ihre Ausführung

Lassen Sie sich inspirieren und bringen Sie mehr Stil und Design ins Badezimmer. Die verschiedenen Farben der Rahmen sind natürlich, Weiß Gewaschen, Ebenholz, Walnuss und Wenge. Wählen Sie zwischen verschiedenen Ausführungen und finden Sie den perfekten Holzrahmen für Ihre Einrichtung. Sie erhalten einen völlig neues Design, welches Sie jedes Mal genießen, wenn Sie baden oder duschen.



Weitere Informationen: www.easydrain.de/serie/w-box/