Pressemeldung

Stauraum zu schaffen war noch nie so einfach

Mit der Container F-BOX können Sie Ihre Badezimmerartikel stilvoll verstauen. Der neue Rahmen besteht aus hochwertigen Edelstahl mit weichen Kanten. F-BOX-Nischen sind in vielen alternativen Ausführungen erhältlich und bieten eine einfache Montage mit unkomplizierter Abdichtung und Verkleidung.



Einface installation

Die Wandnische kann sowohl im Nass- als auch im Trockenbau eingesetzt werden. Mit einer Einbautiefe von lediglich 100 mm passt die Box in nahezu jede Wand. Die Wandnische ist aus Edelstahl gefertigt und überzeugt durch eine hohe Qualität und ein tolles Aussehen: Der Rahmen zeigt in allen Varianten den Look von schick, langlebig und modern!



Wählen Sie Ihre Ausführung

Lassen Sie sich inspirieren und bringen Sie mehr Stil und Design ins Badezimmer. Die verschiedenen Farben der Rahmen sind Natürlich, Weiß Gewaschen, Ebenholz, Walnuss und Wenge. Wählen Sie zwischen verschiedenen Ausführungen und finden Sie den perfekten Holzrahmen für Ihre Einrichtung. Sie erhalten einen völlig neues Design, welches Sie jedes Mal genießen, wenn Sie baden oder duschen.



Weitere Informationen: www.easydrain.de/serie/f-box/