02.10.2025  Pressemeldung Alle News von WDV Molliné

ESG-Konformität startet mit smarter Messtechnik von Molliné!

Nachhaltigkeit verlangt Messbarkeit – und genau hier setzt moderne Verbrauchsmesstechnik an.

Gesetzliche Vorgaben, ESG-Berichtspflichten und steigende Energiepreise machen transparente Verbräuche heute zum Muss im Objektgeschäft. Wer Energie, Wasser und Ressourcen digital erfasst und auswertet, spart nicht nur Kosten, sondern schafft die Basis für nachhaltiges Bauen und Bewirtschaften. Erfahren Sie, wie intelligente Messtechnik von Molliné dabei hilft, Objekte ESG-konform, effizient und zukunftssicher aufzustellen.

Unser Komplettsystem für nachhaltige Messtechnik!

  • Zähler für Wärme, Wasser, Strom, Gase, Öl, Druckluft - Hersteller unabhängig
  • Systemtechnik wie Datenlogger, Gateways, Funkmodule
  • Monitoringlösungen inklusive Visualisierung, Alarmierung und Datenexport
  • Fachkundige Beratung und Projektbegleitung, vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage

Unsere Systeme sind zukunftssicher, interoperabel und flexibel in bestehende Anlagen integrierbar. Dank durchdachter Schnittstellen und modularer Technik lassen sich auch komplexe Projekte effizient, skalierbar und schnell umsetzen.

WDV Molliné GmbH
WDV Molliné GmbH
Kupferstraße 40-46
70565 Stuttgart
Deutschland
Telefon:  +49 0 711 35 16 95-20
www.molline.de
