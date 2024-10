Im Mittelalter sind Schornsteinfeger*innen zu Glücksbringern geworden, weil sie Menschen vor Feuer, Vergiftung und Luftver­schmutzung in Räumen bewahren konnten. Heute gehören sie zu den wichtigsten Akteuren bei der Umsetzung der Energie- und Wärmewende in Deutschland. Von der Heiztechnik über den Umweltschutz bis zur Energie- und Fördermittelberatung ist das Schornsteinfegerhandwerk ebenso gefragt wie bei modernen Lüftungsanlagen.

Die Kampagne von Scholz & Friends macht ab sofort die Expertise, das Leistungsspektrum und die Zukunftsorientierung des modernen Schornsteinfegerhandwerks für die Öffentlichkeit transparenter und bekannter. Mit ihr richtet sich der Bundesverband des Schornstein­fegerhandwerks zum einen an Hausbesitzer*innen, zum anderen an den Nachwuchs als potenzielle Fachkräfte.

Julia Bothur, Pressesprecherin und erste Vorständin im Bundes­verband des Schornsteinfegerhandwerks: „Mit der Kampagne zeigen wir, was Schornsteinfeger*innen ausmacht und dass sich unser Handwerk weiterentwickelt. Dabei ist der Imagefilm nicht nur eine visuelle Zeitreise, er fängt auch die Seele unseres Berufs ein: Die tiefe Verwurzelung in Tradition und Geschichte, gepaart mit der lebendigen Kraft des Wandels - immer am Puls der Zeit und immer nah am Menschen und seinen Bedürfnissen.“

Björn Köllen-Steiner, Head of Corporate Communications Consulting bei Scholz & Friends Agenda: „Bei Schornsteinfeger*innen denken wir sofort an Glücksbringer, dabei ist ihr Handwerk viel mehr als reine Glückssache. Hinter ihren vielfältigen Aufgaben stecken sowohl die jahrhundertelange Erfahrung als auch das zukunftsgerichtete Know- How zu Themen wie Energieberatung und Klimaschutz. Die Kompetenzen und die Weiterentwicklung des Berufs wollen wir mit der Kampagne zeigen.”

Die Kampagne läuft bis Ende des Jahres. Zentrale Drehscheibe ist die Landingpage www.schornsteinfeger.de/es-war-nie-einfach- nur-glueck.aspx, auf der unter anderem der neue Imagefilm eingebunden ist. In den sozialen Medien wird das Schornstein­fegerhandwerk mit verschiedenen Formaten erlebbar gemacht und die neuen Tätigkeitsfelder des Berufs in den Fokus gerückt.

Scholz & Friends ist seit diesem Jahr die neue Leadagentur für den Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks. Die Zusammen­arbeit soll die Leistungsfähigkeit und Zukunftsorientierung des modernen Schornsteinfegerhandwerks für die Öffentlichkeit transparenter und bekannter machen.

Über den Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks vertritt die Interessen des Schornsteinfegerhandwerks in Deutschland. Zu den Mitgliedern im Bundesverband zählen 16 Landesinnungsverbände sowie deren angegliederte Innungen. Zurzeit sind rund 7.500 Schornsteinfegerbetriebe mit ca. 21.000 Beschäftigten und 200.000 Kundenkontakten täglich Mitglied einer Innung und als Teil dieser Organisationseinheit im Bundesverband vertreten. Er repräsentiert damit über 97 Prozent der am Markt beteiligten Betriebe. Als direkter Ansprechpartner für Behörden, Ministerien, Verbände und Marktpartner beteiligt er sich an fachlichen und berufspolitischen Abstimmungsprozessen, Ausschüssen und Arbeitskreisen. Der Bundesverband kommuniziert Themen des Handwerks in der Öffentlichkeit und berät Mitglieder, Bürger und Marktpartner.