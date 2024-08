Die Relevanz von Messengern in der Geschäftskommunikation nimmt immer mehr zu, somit auch die Nutzung von WhatsApp als Tool für Unternehmen. NORDWEST hat mit der MATEO Estate GmbH aus Berlin hierzu einen neuen Dienstleister an Bord. MATEO setzt als Systemintegrator professionell WhatsApp Business API Lösung für Fachhandelspartner um – natürlich vollkommen datenschutzkonform. Christian Strauch ist CEO und Mitbegründer von MATEO und erklärt, wie Fachgroßhändler ihre Kundenkommunikation mit WhatsApp auf ein neues Level heben können.



Im Newsroom und bei Spotify, Apple und Co. findet ihr die neue Folge - viel Spaß beim Hören!