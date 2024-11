AFRISO auf der GET Nord in Hamburg Halle A1 Stand 210: Neben Produktneuheiten rund um das Thema „Heizen mit Wärmepumpe“ liegt der Fokus auf dem modularen CAPBs-System mit Sets zur Heizungswasseranalyse (VDI 2035) oder dem neuen Dichtprüfkoffer DPK 60-8, der als All-in-One-Messgerät für nahezu jede SHK-Dichtheitsprüfung eingesetzt werden kann.

Technologieoffen für eine nachhaltige, sichere Wärmewende

So lautet nicht nur das Messemotto von AFRISO – auch das Sortiment rund um die professionelle Ausrüstung von Heizungsanlagen bietet für die verschiedensten Wärmeerzeuger Produkte, die einen effizienten und sicheren Betrieb ermöglichen. So werden auf der Messe beispielsweise Systembaugruppen für die Heizungs- und Trinkwasserinstallation präsentiert, die dem SHK-Handwerk neben einer Zeitersparnis in der Montage auch die nötige Installationssicherheit bieten. Für Endkunden ermöglichen diese kompakten hydraulischen Anbinde-Systeme, energieeffizienten Pumpenbaugruppen oder Verteilersysteme zum Heizen & Kühlen schnelle Energieeinspareffekte. Und das egal ob Bestandsanlagen optimiert oder neue Anlagen erstellt werden.

Portfolio zur professionellen Ausrüstung von Wärmepumpen

Ein anschaulicher Systemaufbau illustriert das neue Portfolio an Zubehör zur professionellen Ausrüstung von Wärmepumpen. Kompakte wandhängende oder bodenstehende Pufferspeicher und Komponenten wie Frostschutzventile, Magnet-Schlammabscheider, Luftabscheider sowie Zonenventile zur Umschaltung zwischen den Betriebsarten sorgen für Anlageneffizienz und höchste Funktionssicherheit. Mit dem neuen robusten Kunststoff-Heizkreisverteiler ProCalida MC 1 steht dem SHK-Handwerk künftig ein kompaktes Verteilersystem für Heizen und Kühlen zur Verfügung, welches sich aufgrund seiner Flexibilität sowohl für die Renovierung als auch für den Neubau ideal eignet.

„Green Fuels ready“ für Heizungsanlagen mit flüssigen Brennstoffen

Für die sicherheits- und messtechnische Ausrüstung klassischer Heizölanlagen hat AFRISO sein komplettes Sortiment überarbeitet und fit gemacht für die Nutzung mit synthetisch hergestellten paraffinischen Brennstoffen. Für Ölheizungsbesitzer hat damit schon jetzt die Zukunft begonnen, da klassisches Heizöl, E-Fuels und Bio-Heizöl beliebig mischbar sind. Je nach Verfügbarkeit lässt sich in den nächsten Jahren der Anteil an klimaneutraler Energie kontinuierlich hochfahren, bis hin zu einer 100%igen CO 2 -Neutralität. Die mit dem neuen Label „Green Fuels ready“ ausgezeichneten Produkte ermöglichen somit einen schnellen Einstieg in eine Brückentechnologie zur Wärmewende.

Auf Nummer sicher gehen & Zeit sparen im Messalltag

Für die unzähligen Mess- und Prüfaufgaben im Rahmen von Inbetriebnahmen und wiederkehrenden Prüfungen präsentiert AFRISO mit dem CAPBs Dichtprüfset DPK 60-8 einen neuen Allround-Dichtprüfkoffer!

Im CAPBs-System können verschiedene Sensormodule für unterschiedlichste Messaufgaben mit dem universellen Griffstück BG 10 kombiniert werden. Die Darstellung und Auswertung der Messergebnisse erfolgt über die kostenlose App EuroSoft live. Dort können auch Fotos, Notizen und (Kunden-)Unterschriften ergänzt werden. Da dies alles bereits während des Serviceeinsatzes erfolgen kann, ist das normkonforme PDF-Protokoll mit maximaler Zeitersparnis erstellt und kann mit typischen Smartphone-Funktionen an das papierlose Büro oder den Endkunden übermittelt werden

Das im Set befindliche Drucksensormodul PS 33 ist TÜV-geprüft nach DVGW G5952, erfüllt die aktuellen DVGW-Anforderungen nach TRGI für Messgeräte der Geräteklasse D und die geforderte Ablesegenauigkeit bei der Dichtheitsprüfung von 0,1 mbar nach TRGI. DPK 60-8 ist damit ideal für alle Messaufgaben an Gasinstallationen nach DVGW-TRGI & DVGW-TRF einsetzbar. Der neue Allrounder kann noch mehr: Trocken- & Nassmessung (25 bar), Prüfung von Trinkwasserleitungen (ZVSHK), BTGA-Druckprüfung an Heizungs-, Solar-, Gas-, Öl- & Wasserleitungen, Gebrauchsfähigkeitsermittlung und viele weitere Druckmessungen!

Mehr Infos zum DPK 60-8: Gebrauchsfähigkeitsermittlung CABPs® Set DPK 60-7 sens

Zur Markteinführungsangebot gibt es bis 31.12.2024 beim Kauf eines DPK 60-8 Sets ein GRATIS Griffstück CAPBs module BG 10!

