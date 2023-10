Geberit hat das Sortiment der Lichtspiegelserie Geberit Option überarbeitet und erweitert, sodass über 30 Modelle für unterschiedliche Ansprüche angeboten werden. Neu dabei sind ab 1. April 2023 auch runde und ovale Formen. Die Option Plus Square Modelle sind in der neuen Farbe Schwarz matt erhältlich. Foto: Geberit

Bereits jeder gewöhnliche Badezimmerspiegel erfüllt mehrere Funktionen – er spiegelt Gesicht und Körper, reflektiert das Licht, gibt dem Raum Tiefe und lässt ihn dadurch größer erscheinen. Doch Geberit Lichtspiegel der Serie Option können mehr. Sie sorgen für gute Lichtverhältnisse im Bad, bieten den Nutzerinnen und Nutzern ein optimal ausgeleuchtetes Spiegelbild und tragen zur Raumgestaltung bei. Zum 1. April 2023 überarbeitet und erweitert der Sanitärhersteller sein Lichtspiegelprogramm , sodass über 30 Modelle für unterschiedliche Ansprüche angeboten werden. Nach dem Motto „Design meets Function“ verfügen alle Lichtspiegel über eine neu entwickelte Aufhängung, welche die Montage vereinfacht. Damit wird Geberit noch besser den Wünschen seiner Kunden gerecht.

Seit einigen Jahren hat Geberit die Lichtspiegelserie Option auf dem Markt etabliert. Bislang war sie in den Varianten Option Basic, Option und Option Plus erhältlich. Damit erfüllte der Hersteller sämtliche Kundenwünsche – von einfachen Basis- bis hin zu höchsten Komfortanforderungen. Indem er zum 1. April 2023 zusätzlich die Trendfarbe Schwarz matt sowie die neuen Formen rund und oval in die Serie integriert, vergrößert er die Gestaltungsmöglichkeiten im Bad.

Warmweißes Licht für ein wohnliches Ambiente

Die Geberit Option Spiegel sind mit energieeffizienter LED-Beleuchtung ausgestattet. Sie können je nach Modell direkt am Lichtspiegel sowie über den Lichtschalter des Badezimmers bedient werden. Ihr Lichtkonzept wurde überarbeitet und die Farbtemperatur angepasst. Nun haben alle Badelemente ein warmweißes Licht von 3.000 Kelvin, mit dem alle Details gut wahrnehmbar sind und ein wohnliches Ambiente entsteht. Hierbei wird sichergestellt, dass der Raum selbst, das Spiegelbild und der Waschplatz ideal ausgeleuchtet werden.

Option Plus Square: entspricht hohen Erwartungen

Die Geberit Option Plus Square Serie erfüllt höchste Komfortansprüche. Ihre Spiegel bieten eine energieeffiziente LED-Beleuchtung mit warmweißem Licht. Das Beleuchtungskonzept besteht aus zwei zentralen Elementen: Eine Lichtleiste strahlt die Decke sowie die Person vor dem Spiegel an. Eine andere erhellt den Waschplatz. Die LEDs lassen sich über einen verbesserten Touch-Sensor stufenlos dimmen, über den zudem das Orientierungslicht deaktiviert werden kann. Damit die Spiegelflächen nach einem warmen Bad oder einer Dusche nicht beschlagen, besitzen sie eine manuell aktivierbare Antibeschlagheizung. Diese wird nach 30 Minuten automatisch deaktiviert. Bisher bot Geberit die Option Plus Spiegel in fünf verschiedenen Breiten an. Dieses Spektrum ergänzt der Hersteller nun um die Breiten 105, 135 und 160 cm. Sämtliche Option Plus Square Lichtspiegel sind wie bisher mit einem Rahmen in Aluminium eloxiert verfügbar. Zudem sind diese Spiegel auch mit einem Rahmen in der Trendfarbe Schwarz matt erhältlich.

Option Round: Für designaffine Kunden

Mehr Designauswahl ins Bad bringen die neuen Lichtspiegel der Serie Geberit Option Round. Die Modelle in runder, organischer Form gibt es in den Durchmessern 50, 60, 75 und 90 cm. Die direkte und indirekte Beleuchtung lässt sich über einen Touch-Sensorschalter am Spiegel stufenlos dimmen. Gleichzeitig dient der Touch-Sensorschalter als Orientierungslicht, das sich bei Bedarf manuell deaktivieren lässt. Das direkte Licht leuchtet die Spiegelfläche gleichmäßig aus und umrahmt den Spiegel, das indirekte Licht wiederum bringt den Spiegel optisch zum Schweben. Die neuen Option Round Lichtspiegel erweitern die Gestaltungsmöglichkeiten im Bad – für designaffine Kunden.

Option Basic Square: Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten

Die Basislinie Geberit Option Basic Square umfasst viele Formate für unterschiedliche Platzverhältnisse und weist ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auf. Bisher waren die Spiegel in einer Bauhöhe von 65 cm auf dem Markt, zukünftig sind sie 70 cm hoch. Dabei werden sie in neun verschiedenen Breiten von 40 cm bis hin zu 140 cm angeboten. Alle Spiegel dieser Basislinie sind am oberen Rand mit einer Lichtleiste versehen, die ein gleichmäßiges warmweißes Licht erzeugt und den Raum blendfrei ausleuchtet. Die LEDs lassen sich über den Wandschalter des Badezimmers ein- und ausschalten. Neu hinzu kommen Modelle, welche mit einer Bauhöhe von 90 cm bestens geeignet sind für das Projektgeschäft. Hier werden fünf Breiten von 60 cm bis zu 140 cm angeboten.

Option Oval: Montage in Hoch- oder Querformat für maximale Gestaltungsfreiheit

Kreativität und Gestaltungsfreiheit im Bad ermöglicht der neue Geberit Option Oval Lichtspiegel. Das Modell hat die Abmessungen 60 cm auf 80 cm und lässt sich sowohl im Quer- als auch im Hochformat anbringen. Indem er sich einfach ummontieren lässt, erscheint das eigene Bad mit wenigen Handgriffen in einem neuen Look. Das Modell ist mit einem indirekten Licht erhältlich, das über den Lichtschalter des Bads bedient wird und den Spiegel optisch schweben lässt.

Mühelose Montage

Die neuen Spiegelmodelle bieten eine neu entwickelte innovative Befestigungslösung für eine einfache Montage. Da Bohrlöcher selten exakt auf der gleichen Höhe liegen, fällt das Ausrichten von Spiegeln zuweilen schwer. Deshalb ist die Geberit Wandhalterung mit einem Spielraum von 5 mm höhenverstellbar. Durch Drehen der Befestigungen erfolgt das Ausrichten lediglich mithilfe einer Wasserwaage. Die bereits an der Wand installierte Halterung kann so nachjustiert werden. Der Spiegel wird einfach an der Wandbefestigung eingehängt. Dank einer zusätzlichen Befestigung mit einem Clip am unteren Ende des Spiegels garantiert dies einen sicheren Halt und gleichzeitig einen bündigen Anschluss an der Wand.

Fazit

Mit seiner Lichtspiegelserie Option wird Geberit den aktuellen Komfort- und Designwünschen seiner Kunden gerecht. Sie bietet für jede Preisvorstellung und Bauanforderung den passenden Lichtspiegel. Die Spiegel verfügen über eine moderne LED-Technik und sorgen dank direktem und indirektem Licht für eine optimale Ausleuchtung. Aufgrund des erweiterten, umfangreichen Angebots an unterschiedlichen Farben, Formen und Größen bietet das System immer die passende Lösung. Dank der verbesserten Montagetechnik lassen sich die neuen Lichtspiegel noch einfacher an der Wand befestigen. Mit den aktuellen Anpassungen hat der Hersteller ein gutes Sortiment noch besser gemacht.