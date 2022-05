Pressemeldung

Jan Korb und Stefan Richlick übernahmen zum 01.04.2022 die Geschäftsbereichsleitung bei Nordwest, um die Unternehmensziele im Bereich Großhandel und Geschäftspartnermanagement sowie im Bereich Einkaufsprozesse und Beschaffung weiter voranzutreiben.

zum 10-jährigen Jubiläum bei Nordwest übernahm Jan Korb die Gesamtverantwortung als Geschäftsbereichsleiter im Bereich Großhandel und Geschäftspartnermanagement. Der 39­Jährige kann auf eine erfolgreiche Historie in der Dortmunder Zentrale zurückblicken. Für seine neue Position bringt er langjährige Erfahrungen aus den Bereichen Kundenservice und Vertrieb mit. „Wir müssen durch Prozessverbesserungen noch effizienter und s erviceorientierter werden und bei unseren Geschäftspartnern so Begeisterung entfachen. Wenn die Mehrheit unserer Fachhandelspartner nach dem Kontakt mit uns ein Lächeln im Gesicht hat, dann sind wir auf dem richtigen Weg“, so Jan Korb.

Stefan Richlick ist seit 2014 im Unternehmen beschäftigt und kann ebenfalls auf vielseitige Erfahrungen im Einkauf zurückgreifen. Bisher war der 41-Jährige bei Nordwest für den internationalen sowie den operativen Einkauf zuständig. Zeitgleich mit dem Funktionswechsel wurde die bisherige Stabsstelle als Geschäftsbereich mit der neuen Bezeichnung Einkaufsprozesse und Beschaffung gebildet, die Stefan Richlick in Fortsetzung zielführendweiterentwickeln wird. „Ich möchte unsere Einkaufsprozesse und -strukturen über alle Unternehmensbereiche hinweg als übergreifende Funktion zentralisiert etablieren“, erläutert er.