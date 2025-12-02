Die Thermic Energy RZ GmbH in Borna, seit 2021 über das österreichische Traditionsunternehmen Austria Email AG Teil des französischen Familienkonzerns Groupe Atlantic, erweitert ihre Unternehmensleitung. Mit 1. Oktober 2025 wird Burkhard Maier (58) in die Geschäftsführung des deutschen Speicherherstellers bestellt und übernimmt in seiner Funktion die Verantwortung für den Vertrieb und den kaufmännischen Bereich. Damit führt Burkhard Maier das Unternehmen künftig gemeinsam mit Thomas Scheiderheinze, der weiterhin die Unternehmensbereiche Produktion, Einkauf und Entwicklung verantwortet.

Die Thermic Energy RZ GmbH zählt mit über 200 Beschäftigten zu den führenden Herstellern hochwertiger Speicher für Wärmepumpen, Solarwärme und moderne Heizungsanlagen. Im Verbund mit dem global tätigen Mutterkonzern Groupe Atlantic sind die Produkte der Thermic Energy auch auf internationalen Märkten vertreten. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Trinkwasser-Speicher, Energie-Puffer-Speicher, Schicht-Puffer-Speicher, Schicht-Kombi-Speicher sowie auf Anfrage auch individuelle Sonderspeicher. Die Produkte „Made in Germany“ zeichnen sich durch beste Speichereigenschaften, hohe Qualität und bestmögliche Energieeffizienz aus. Klar ist: Ohne hochwertige Speicher – insbesondere für Wärmepumpenlösungen – kann die Energiewende nicht erfolgreich umgesetzt werden. Auch die hygienische Trinkwassererwärmung spielt dabei eine entscheidende Rolle.

„Im Zuge meiner beruflichen Tätigkeiten habe ich mich intensiv mit der optimalen hydraulischen Integration moderner, umweltfreundlicher Heizsysteme für maximale Energieeffizienz auseinandergesetzt. Jetzt bringe ich meine Erfahrungen bei der Thermic Energy ein, die im starken Verbund mit Austria Email und Groupe Atlantic über viele Wettbewerbsvorteile verfügt. Neben der Führung der Kolleginnen und Kollegen in den kaufmännischen Abteilungen stehen für mich die Kunden im Mittelpunkt, die wir mit einem hochmotivierten Team sowohl aus der Zentrale als auch vor Ort betreuen. Dabei geht es neben dem Ausbau des bestehenden Geschäftes auch um die Erschließung neuer Absatzmärkte.“, erläutert Burkhard Maier, neuer Geschäftsführer der Thermic Energy.

„Die Speicherung von Wärme ist bei der Nutzung nachhaltiger Energie der Schlüssel für die wirksame Ausschöpfung, und damit ein wichtiger Faktor für die Energiewende. Bis zu 90% der Energiekosten in den Haushalten sind auf Heizung und Warmwasser zurückzuführen, deshalb sind effiziente Speicher auch ein wesentlicher Beitrag für leistbares Wohnen und den Schutz des Klimas. Wegen des steigenden Bedarfs sind wir überzeugt vom Potenzial der Thermic Energy, die mit ihren Green Products einen wachsenden Markt bedient. Wir freuen uns sehr über den Einstieg von Burkhard Maier, der die Zukunft des Unternehmens nun gemeinsam mit Thomas Schneiderheinze gestaltet.“, erklärt Martin Hagleitner, CEO der Austria Email AG sowie Groupe Atlantic Konzerngeschäftsführer für die DACH-Region und ausgewählte CEE-Märkte.

Zur Person Burkhard Maier, Geschäftsführer der Thermic Energy RZ GmbH

Burkhard Maier verfügt als Absolvent der Technischen Universität Kaiserslautern aus dem Maschinenbau-Studium mit Ausrichtung Anlagenbau und Heiztechnik über umfassendes fachliches Know-how. Er ist ein fundierter Kenner der Branche und des Marktes: Nach seiner Ausbildung war er u.a. als Vertriebsingenieur und Produktmanager tätig. Danach war er rund 15 Jahre lang bei der August Brötje GmbH beschäftigt, davon über 8 Jahre als Prokurist und Bereichsleiter Marketing, bevor er ab 2020 als General Manager bei der Siemens AG im Segment Building Products der Smart Infrastructure in Rastatt die Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von Produkten und Systemen für die Heizungstechnik verantwortete.

Über die Thermic Energy RZ GmbH – Speicher für höchste Ansprüche:

Der Spezialist für regenerative Energie ist vor allem in Deutschland mit Pufferspeichern und Trinkwasserspeichern „Made in Germany“ vertreten. Das Unternehmen beschäftigt über 200 Mitarbeiter:innen und erzielte zuletzt einen Umsatz im zweistelligen Mio. Euro-Bereich. Die Produkte werden seit 2005 in Borna nahe Leipzig herstellt. Gefertigt werden hochwertige Speicher für Solarwärme, Wärmepumpen und moderne Heizungsanlagen. Das Produkt-Portfolio reicht von Trinkwasser-Speichern über Energie-Puffer-Speichern bis hin zu Schicht-Puffer-Speichern, Schicht-Kombi-Speichern sowie Sonderspeichern auf Anfrage.

Weitere Informationen: www.thermic-energy.com