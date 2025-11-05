Der neue Flachdachkatalog richtet sich gezielt an Fachleute und bietet praxisnahe Informationen für Planung, Ausführung und Produktauswahl. Bild: freepik.com

Mit dem neuen Flachdachkatalog präsentiert die swisspor Deutschland GmbH erstmals eine umfassende Übersicht über ihr Sortiment und Know-how im Bereich Flachdachsysteme. Das Nachschlagewerk richtet sich gezielt an Fachleute, die darin vielfältige praxisnahe Informationen für die Planung und Ausführung finden.

Als erste Ausgabe dieser Art für die swisspor Deutschland bildet der Katalog einen wichtigen Meilenstein in der Kundenkommunikation. Das neue Medium vereint technische Details, Systemlösungen und Produktinformationen in einem modernen und übersichtlichen Layout. Dazu ist es speziell auf die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppen abgestimmt: Architekten, Kommunen, Planungsbüros, Vertrieb sowie Handel.

Das Angebot hat swisspor Deutschlang in fünf Kategorien unterteilt. Dies sind Wärmedämmung, Dichtungsbahnen, Flüssigkunststoff, Dachbegrünung und Dachsicherheitssysteme. Auf rund 90 Seiten findet sich alles, was man für Flachdächer benötigt.

Der Katalog ist online auf der Webseite verfügbar. Darüber hinaus kann er persönlich, auf Anfrage oder direkt über die Außendienstvertretung bezogen werden. Zwar trägt die aktuelle Ausgabe die Kennzeichnung 01/2025, dennoch lässt sich der Katalog auch in den kommenden Jahren aktiv nutzen. Mit dem neuen Flachdach-Produktkatalog unterstreicht die swisspor Deutschland ihr Engagement für Qualität, Service und partnerschaftliche Zusammenarbeit – ein wertvolles Werkzeug für alle, die mit Flachdächern planen und arbeiten.

Weitere Informationen zur swisspor Gruppe finden sich unter den Webseiten sp-elemente.de, herotec.de, schedetal.de und swisspor.com.