Der neue Flachdachkatalog richtet sich gezielt an Fachleute und bietet praxisnahe Informationen für Planung, Ausführung und Produktauswahl. Bild: freepik.com
05.11.2025  Pressemeldung Alle News von swisspor

Erster Flachdach-Produktkatalog von swisspor Deutschland veröffentlicht

Mit dem neuen Flachdachkatalog präsentiert die swisspor Deutschland GmbH erstmals eine umfassende Übersicht über ihr Sortiment und Know-how im Bereich Flachdachsysteme. Das Nachschlagewerk richtet sich gezielt an Fachleute, die darin vielfältige praxisnahe Informationen für die Planung und Ausführung finden.

Als erste Ausgabe dieser Art für die swisspor Deutschland bildet der Katalog einen wichtigen Meilenstein in der Kundenkommunikation. Das neue Medium vereint technische Details, Systemlösungen und Produktinformationen in einem modernen und übersichtlichen Layout. Dazu ist es speziell auf die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppen abgestimmt: Architekten, Kommunen, Planungsbüros, Vertrieb sowie Handel.

Das Angebot hat swisspor Deutschlang in fünf Kategorien unterteilt. Dies sind Wärmedämmung, Dichtungsbahnen, Flüssigkunststoff, Dachbegrünung und Dachsicherheitssysteme. Auf rund 90 Seiten findet sich alles, was man für Flachdächer benötigt.

Der Katalog ist online auf der Webseite verfügbar. Darüber hinaus kann er persönlich, auf Anfrage oder direkt über die Außendienstvertretung bezogen werden. Zwar trägt die aktuelle Ausgabe die Kennzeichnung 01/2025, dennoch lässt sich der Katalog auch in den kommenden Jahren aktiv nutzen. Mit dem neuen Flachdach-Produktkatalog unterstreicht die swisspor Deutschland ihr Engagement für Qualität, Service und partnerschaftliche Zusammenarbeit – ein wertvolles Werkzeug für alle, die mit Flachdächern planen und arbeiten.

Weitere Informationen zur swisspor Gruppe finden sich unter den Webseiten sp-elemente.de, herotec.de, schedetal.de und swisspor.com.

swisspor-Deutschland
swisspor-Deutschland
herotec® GmbH Flächenheizung
Am Bosenberg 7
59227 Ahlen-Vorhelm
Deutschland
Telefon:  02382 - 8085-0
www.herotec.de
Anzeigen
S!STEMS GmbH
Viega Holding GmbH & Co. KG
Schröder Wannentechnik GmbH
Kutzner+Weber GmbH
EXHAUSTO GmbH

DESTATIS:

30.10.2025

Erwerbstätigkeit im September 2025 saisonbereinigt leicht gesunken
mehr

Inflationsrate im Oktober 2025 voraussichtlich +2,3 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.10.2025

Bruttoinlandsprodukt stagniert im 3. Quartal 2025
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

31.10.2025

Einzelhandelsumsatz im September 2025 real um 0,2 % höher als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung