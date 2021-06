Pressemeldung

Klimageräte kämpfen hierzulande noch stark mit Vorurteilen – sei es aus gesundheitlicher oder umwelttechnischer Sicht. Wer sich jedoch mit den heutigen Technologiestandards auskennt, weiß: Moderne Klimaanlagen sind multifunktionale, energieeffiziente Systeme. Eine differenzierte Betrachtung der Geräte, die zur energieeffizienten, CO 2 -armen und klimaschonenden Kühlung, Beheizung und Luftreinigung von Gebäuden beitragen, lohnt sich. „Und auch alle, die Wert auf preisgekröntes Design legen, treffen mit Emura die richtige Entscheidung“, so Bernhard Schöner, Leiter Corporate Communication bei Daikin. „Es freut uns sehr, dass Stiftung Warentest das Split-Gerät Emura unter den Gesichtspunkten Umwelteigenschaften, Kühlen und Handhabung zum Testsieger gekürt hat.“

Das Stiftung Warentest Ergebnis im Detail

Alle Testgeräte wurden in vier Kategorien geprüft: Umwelteigenschaften (50 %), Kühlen (35 %), Handhabung (15 %) und Sicherheit (0 %). In allen vier Kategorien geht das Split-Gerät Emura von Daikin als Sieger hervor (Noten 2,2; 1,9; 2,4 und 1,0). Gerade der Blick auf die Umwelteigenschaften lohnt sich: Hier ermittelte Stiftung Warentest, wie energieeffizient die Geräte bestimmte Wärmemengen nach draußen transportieren. Die Geräte kühlten bei 24 Grad Celsius Innentemperatur und unterschiedlichen Außentemperaturen. „Die Invertertechnologie von Emura senkt den Energieverbrauch um 30 %, die intelligente Steuerung und Energiespareinstellungen vermeiden unnötigen Verbrauch“, erläutert Alexander Jungmann, Produktmanager Split/Sky Air bei Daikin. Daneben fließen in die Note der Umwelteigenschaften die Bewertungen der Geräusche-Emission sowie des Kältemittels ein. „Daikin Emura ist mit niedrigen Schallpegeln von bis zu 19 dB(A) kaum zu hören. Und wir setzen bei Emura, wie bei all unseren Split-Klimageräten, auf das klimaschonende Kältemittel R-32 – ein nicht ozonschädigendes Kältemittel mit einem vergleichsweise niedrigen globalen Treibauspotential. Dieses ist leicht zu recyceln, was den Bedarf an zusätzlicher Kältemittelproduktion verringert. Daikin leistet in diesem Bereich bereits seit Jahren Pionierarbeit: Effizientere und umweltfreundlichere Klima- und Kältesysteme herzustellen, war uns schon ein Anliegen, lange bevor gesetzliche Vorgaben es erforderten“, so Bernhard Schöner.

In der Kategorie Kühlen bewertete Stiftung Warentest neben der Kühlleistung die erforderliche Zeit, um einen bestimmten Raum bei einer Außentemperatur von 30 Grad Celsius auf 24 Grad abzukühlen, Luftströmung, Temperaturverteilung sowie die Geräusche der Innengeräte. Hier konnte der 3D-Auto-Swing von Emura, der vertikale und horizontale Luftströme kombiniert, in Kombination mit dem 2-Zonen-Bewegungssensor überzeugen, der den Luftstrom von Personen wegleitet, um unangenehme Zugluft zu vermeiden.

Daikin Emura kann mit serienmäßigem Daikin Residential Controller gesteuert werden – bequem von jedem beliebigen Ort aus via Smartphone oder Tablet. In die Bewertung der Handhabung floss neben der Bedienbarkeit per App auch die Installationsdauer sowie die Gebrauchsanweisung – wichtige Aspekte für einen reibungslosen täglichen Gebrauch.

Die Wertung von Stiftung Warentest unterstreicht: Bei der Wahl für ein Klimagerät spielen viele Faktoren eine wichtige Rolle. Mit Daikin Emura treffen Verbraucher1 sowohl hinsichtlich Technologie, Raumluftqualität als auch Design eine gute Entscheidung.

Weitere Informationen zu den Testergebnissen in der Ausgabe 6/2021 von test und unter www.test.de/Klimageraete-im-Test-4722766-0/