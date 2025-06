Der Unterschied steckt im Detail – und in der Düse.

Heizungsanlagen sind so unterschiedlich wie eure Kunden. Gut, wenn man einen Partner hat, der herstellerübergreifend liefert, was wirklich gebraucht wird – ohne lange Wartezeiten, ohne unnötige Aufschläge. Wir sind Philipp Wagner – euer Versandgroßhandel mit Ersatzteil-Kompetenz.

Was uns besonders macht – und euch weiterbringt:

Ersatzteile? Haben wir. Herstellerübergreifend.

Ob Buderus, Viessmann, Elco oder andere – bei uns bekommt ihr verschiedenste Ersatzteile in einer Bestellung.

Preislich stark – Beispiel gefällig?

Unsere Ölbrennerdüsen gehören zu den meistverkauften Produkten – und das nicht ohne Grund:

Markenqualität zum richtig fairen Kurs.

Jetzt Düsensortiment ansehen

Hohe Lagerreichweite:

Was bei uns im Shop gelistet ist, ist in der Regel auch sofort lieferbar – und geht direkt in den Versand.

Online bestellen – unterwegs oder im Büro:

Unser Shop ist mobilfreundlich und logisch aufgebaut – damit ihr schnell findet, was ihr braucht.

Echte Menschen, echte Hilfe:

Ihr erreicht uns direkt – ohne Warteschleife, ohne künstliche Intelligenz. Nur mit echtem Fachverstand.

Klimaneutraler Versand, Express möglich:

Damit ihr nicht nur schnell, sondern auch verantwortungsbewusst liefern könnt.

Noch nie bei uns bestellt?

Dann ist jetzt der richtige Moment. Testet uns – mit einer ersten Bestellung und erlebt, wie unkompliziert Ersatzteilbeschaffung heute sein kann. Jetzt registrieren & bestellen bei Philipp Wagner – dem Großhandel, der Ersatzteile versteht.

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Kombinieren Sie ab sofort den Sparfaktor mit dem Spaßfaktor beim Einkauf Ihrer Sanitär- und Heizungsartikel. Wenn Sie online einkaufen, sammeln Sie mit jeder Bestellung Prämienpunkte, die Sie dann in tolle Prämien eintauschen können: Zum Sortiment des Prämienprogramms

Technik ist unser Ding!

Wir – die Philipp Wagner GmbH – sind der SHK-Marken-Fachversand der sich klassisch dreistufig ausschließlich an Heizungs- und Sanitär-Installateure sowie industrielle Abnehmer richtet. Unsere Kunden und deren tägliche Herausforderungen haben wir stets im Blick – wir verkaufen eben nicht nur Standard, sondern echte Problemlösungen. Diese liefern wir per Paketdienst oder Spedition bundesweit direkt zu Ihnen oder auf die Baustelle. Sparen auch Sie Fahrzeiten und lassen Sie sich hochwertige Markenprodukte der SHK-Branche bequem und einfach in Ihre Firma liefern. Und das Beste: gute Beratung gibt es dazu kostenlos. Technik ist unser Ding!