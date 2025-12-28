Der Unterschied steckt im Detail – und in der Düse.

Heizungsanlagen sind so unterschiedlich wie eure Kunden. Gut, wenn man einen Partner hat, der herstellerübergreifend liefert, was wirklich gebraucht wird – ohne lange Wartezeiten, ohne unnötige Aufschläge. Wir sind Philipp Wagner – euer Versandgroßhandel mit Ersatzteil-Kompetenz.

Was uns besonders macht – und euch weiterbringt:

Ersatzteile? Haben wir. Herstellerübergreifend.

Ob Buderus, Viessmann, Elco oder andere – bei uns bekommt ihr verschiedenste Ersatzteile in einer Bestellung.

Preislich stark – Beispiel gefällig?

Unsere Ölbrennerdüsen gehören zu den meistverkauften Produkten – und das nicht ohne Grund:

Markenqualität zum richtig fairen Kurs.

Jetzt Düsensortiment ansehen

Hohe Lagerreichweite:

Was bei uns im Shop gelistet ist, ist in der Regel auch sofort lieferbar – und geht direkt in den Versand.

Online bestellen – unterwegs oder im Büro:

Unser Shop ist mobilfreundlich und logisch aufgebaut – damit ihr schnell findet, was ihr braucht.

Echte Menschen, echte Hilfe:

Ihr erreicht uns direkt – ohne Warteschleife, ohne künstliche Intelligenz. Nur mit echtem Fachverstand.

Klimaneutraler Versand, Express möglich:

Damit ihr nicht nur schnell, sondern auch verantwortungsbewusst liefern könnt.

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Mit unserem Prämienprogramm sammeln Sie beim Online-Einkauf automatisch Punkte – und tauschen diese ganz unkompliziert gegen beliebte Gutscheine ein. Ob Amazon, Aral, MediaMarkt, OTTO oder IKEA – Ihre Punkte werden schnell zur kleinen Extra-Freude im Arbeitsalltag.

Punkte sammeln bei jeder Online-Bestellung | Große Auswahl an Einkaufsgutscheinen | Einfach einlösen – direkt im Shop!

Zum Sortiment des Prämienprogramms



Noch nie bei uns bestellt?

Dann ist jetzt der richtige Moment. Testet uns – mit einer ersten Bestellung und erlebt, wie unkompliziert Ersatzteilbeschaffung heute sein kann. Jetzt registrieren & bestellen!



Technik ist unser Ding!

Wir von der Philipp Wagner GmbH sind euer Fachversand für hochwertige Markenprodukte rund um Heizung und Sanitär – spezialisiert auf das klassische dreistufige Handwerk.

Unser Sortiment richtet sich gezielt an SHK-Betriebe, Installateure und industrielle Kunden – also an Profis, die im Alltag schnelle Lösungen und verlässliche Qualität brauchen.

Wir wissen: Auf der Baustelle zählt, dass das Material stimmt – und pünktlich da ist. Deshalb liefern wir bundesweit direkt in Ihre Firma oder auf die Baustelle – per Paketdienst oder Spedition, ganz wie’s passt.

Ob Standardware oder spezielles Zubehör – wir helfen dabei, dass der Ablauf läuft.

Und wenn doch mal Fragen auftauchen? Dann sind wir persönlich für Sie da.

Kompetente Beratung, fairer Service – ganz ohne großes Tamtam.