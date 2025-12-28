Ersatzteile clever bestellen! Denn auch Kleinteile zählen. Vor allem, wenn sie jeden Tag gebraucht werden.
Der Unterschied steckt im Detail – und in der Düse.
Heizungsanlagen sind so unterschiedlich wie eure Kunden. Gut, wenn man einen Partner hat, der herstellerübergreifend liefert, was wirklich gebraucht wird – ohne lange Wartezeiten, ohne unnötige Aufschläge. Wir sind Philipp Wagner – euer Versandgroßhandel mit Ersatzteil-Kompetenz.
Was uns besonders macht – und euch weiterbringt:
Ersatzteile? Haben wir. Herstellerübergreifend.
Ob Buderus, Viessmann, Elco oder andere – bei uns bekommt ihr verschiedenste Ersatzteile in einer Bestellung.
Preislich stark – Beispiel gefällig?
Unsere Ölbrennerdüsen gehören zu den meistverkauften Produkten – und das nicht ohne Grund:
Markenqualität zum richtig fairen Kurs.
Jetzt Düsensortiment ansehen
Hohe Lagerreichweite:
Was bei uns im Shop gelistet ist, ist in der Regel auch sofort lieferbar – und geht direkt in den Versand.
Online bestellen – unterwegs oder im Büro:
Unser Shop ist mobilfreundlich und logisch aufgebaut – damit ihr schnell findet, was ihr braucht.
Echte Menschen, echte Hilfe:
Ihr erreicht uns direkt – ohne Warteschleife, ohne künstliche Intelligenz. Nur mit echtem Fachverstand.
Klimaneutraler Versand, Express möglich:
Damit ihr nicht nur schnell, sondern auch verantwortungsbewusst liefern könnt.
Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:
Mit unserem Prämienprogramm sammeln Sie beim Online-Einkauf automatisch Punkte – und tauschen diese ganz unkompliziert gegen beliebte Gutscheine ein. Ob Amazon, Aral, MediaMarkt, OTTO oder IKEA – Ihre Punkte werden schnell zur kleinen Extra-Freude im Arbeitsalltag.
Punkte sammeln bei jeder Online-Bestellung | Große Auswahl an Einkaufsgutscheinen | Einfach einlösen – direkt im Shop!
Zum Sortiment des Prämienprogramms
Noch nie bei uns bestellt?
Dann ist jetzt der richtige Moment. Testet uns – mit einer ersten Bestellung und erlebt, wie unkompliziert Ersatzteilbeschaffung heute sein kann. Jetzt registrieren & bestellen!
Technik ist unser Ding!
Wir von der Philipp Wagner GmbH sind euer Fachversand für hochwertige Markenprodukte rund um Heizung und Sanitär – spezialisiert auf das klassische dreistufige Handwerk.
Unser Sortiment richtet sich gezielt an SHK-Betriebe, Installateure und industrielle Kunden – also an Profis, die im Alltag schnelle Lösungen und verlässliche Qualität brauchen.
Wir wissen: Auf der Baustelle zählt, dass das Material stimmt – und pünktlich da ist. Deshalb liefern wir bundesweit direkt in Ihre Firma oder auf die Baustelle – per Paketdienst oder Spedition, ganz wie’s passt.
Ob Standardware oder spezielles Zubehör – wir helfen dabei, dass der Ablauf läuft.
Und wenn doch mal Fragen auftauchen? Dann sind wir persönlich für Sie da.
Kompetente Beratung, fairer Service – ganz ohne großes Tamtam.
Telefon: 06154 - 6937-0
Oktober bis März
Mo-Do: 7:30 bis 18:00 Uhr
Fr: 7:30 bis 16:30 Uhr
April - September
Mo-Fr: 7:30 bis 16:30 Uhr