Der offizielle Startschuss ist gefallen: Am 8. Dezember eröffneten die Hansgrohe Group und die Stadt Schiltach gemeinsam in einer Feierstunde die Klaus Grohe-Kita in Schiltach. Sie bietet mehr als 1.000 Quadratmeter Platz zum Spielen, Basteln, Singen, Turnen und Planschen. Die hellen Räume mit Holz als zentralem Gestaltungselement dienen von nun an Kindern von Hansgrohe Mitarbeitenden sowie Schiltacher Eltern als Bildungs-, Spiel-, Bewegungs- und Begegnungsstätte. Schön gestaltete Sanitärräume sowie ein Wassererlebnisraum drinnen und ein Wasserspielbereich draußen machen den Hansgrohe Spirit für den Nachwuchs erlebbar.

Die von der pme Familienservice GmbH betriebene Kindertagesstätte entstand in Kooperation des Schiltacher Anbieters von Design- und Premiumprodukten für Bad und Küche mit der Stadt Schiltach, die das Projekt als Investor und Bauherr ermöglichte. In ihrer Willkommensrede begrüßte Hansgrohe Personalvorständin, Sandra Richter, die Gäste, darunter Bürgermeister Thomas Haas, Architekt Philipp Groß sowie Richard Grohe, Vertreterinnen und Vertreter der pme Familienservice GmbH sowie der Presse. Auch im Namen ihrer anwesenden Vorstandskollegen, Hans Jürgen Kalmbach und Frank Semling, bedankte sich die Personalvorständin bei allen Beteiligten für ihren Einsatz beim Kindertagesstätten-Projekt: „Sie alle haben Hand in Hand für unser Ziel gearbeitet und den äußerst ambitionierten Zeitplan tatsächlich eingehalten. Dafür möchten wir uns, der Vorstand von Hansgrohe, bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken. Ihre enorme Leistung – insbesondere während der Corona-Zeit – war beeindruckend. Innerhalb von vier Jahren ist aus der Idee eine wunderschöne Realität geworden.“

Im Anschluss an die Eröffnungsfeierlichkeiten in den Räumen der neuen Klaus Grohe-Kita gab es für interessierte Eltern mit ihren Kindern aber auch für alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, die Gruppenräume, den Wassererlebnisbereich und auch das Kinderrestaurant in der neuen Kita in der Bachstraße 4 zu erkunden. Das Team des Betreibers pme familienservice mit Kita-Leiterin Alina Krisch organisierte für den Tag der offenen Tür ein kleines Rahmenprogramm und beantwortete gerne offene Fragen der Gäste.

Wie die Klaus Grohe-Kita entstand

Nach einer Mitarbeiterumfrage im April 2019 wurde recht schnell klar: Es besteht ein deutlicher Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter sechs Jahren. Deshalb hat sich Hansgrohe intensiv mit dem Thema betriebliche Kinderbetreuung auseinandergesetzt und von der Stadt Schiltach das Angebot zur Nutzung der ehemaligen Grundschule erhalten. Seit Herbst 2019 arbeiteten zwei Teams mit Hansgrohe Verantwortlichen und externen Expertinnen und Experten mit Hochdruck an der Umsetzung der Kita-Pläne. Für die Konzeption der Kindertagesstätte hatte Hansgrohe die Diplom-Sozialpädagogin und Erzieherin Dr. Ilse Wehrmann als externe Expertin hinzugezogen. Sie berät bundesweit Unternehmen und Träger von Kindertageseinrichtungen beim Auf- und Ausbau ihrer betrieblichen Kitas. Der Schiltacher Architekt Philipp Groß war mit der Planung und Bauleitung beauftragt. Der Betreiber der Klaus Grohe-Kita, die pme Familienservice GmbH, ist Träger von mehr als 70 Kindertagesstätten, Back-up-Centern und Familienkrippen bundesweit, darunter auch Betriebskitas von namhaften Großunternehmen. Nach umfangreichen Umbaumaßnahmen im denkmalgeschützten Gebäude seit dem Spatenstich im Mai 2022 konnten bereits im September diesen Jahres die ersten Kinder in die Klaus Grohe-Kita einziehen.

Was die Kinder erwartet

Auf zwei Etagen bietet die Klaus Grohe-Kita Platz für sechs Gruppen mit insgesamt 90 Kindern. Geplant sind drei Gruppen mit jeweils zehn Kindern unter drei Jahren sowie drei weitere Gruppen mit bis zu 20 Kindern über drei Jahren. Bei dem pädagogischen Betreuungskonzept der Klaus Grohe-Kita liegen die Schwerpunkte in der Förderung der (mehr-)sprachlichen Entwicklung, Medienbildung, Pikler-Ansatz und tiergestützter Pädagogik. „Ich freue mich außerordentlich darauf, den Prozess der Neueröffnung zu begleiten und gemeinsam mit meinem Team den pädagogischen Alltag zu gestalten“, sagt Alina Krisch, Leiterin der Klaus Grohe-Kita. „Partizipative Einbindung und aktive Teilnahme am Kita-Alltag stehen im Mittelpunkt, orientiert an den individuellen Bedürfnissen der Kinder.“ Dabei werden die Betreuungskräfte den Kindern auch die Themen Naturwissenschaften, Technik, Musik, Kunst, Bewegung und Ernährung näher bringen. Gekocht wird täglich frisch in der eigens dafür vorgesehenen Küche, gegessen wird gemeinsam im Kinderrestaurant.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

„Wir sind stolz darauf, dass wir mit der Klaus Grohe-Kita den Hansgrohe Mitarbeitenden aber auch den Schiltacher Eltern ein attraktives und individuelles Betreuungsangebot bieten können“, so Sandra Richter. In der Tat bietet die neue Einrichtung ein großes Zeitfenster bei den Öffnungszeiten, flexible Betreuungsmodelle und wenige Schließtage. Entsprechend können Eltern ihre beruflichen Verpflichtungen und familiären Anforderungen flexibel vereinbaren. „Mit der Klaus Grohe-Kita setzen wir ein positives Signal, geben einen Lichtblick für eine Gesellschaft, in der Kita-Plätze Mangelware sind. Hansgrohe investiert in die Zukunft seiner Mitarbeitenden und fördert unmittelbar auch unsere Nachwuchstalente, denn sie sind unsere Hoffnungsträger“, betont die Hansgrohe Personalvorständin.

Über den pme Familienservice

Die pme Familienservice Gruppe unterstützt nach eigenen Angaben im Auftrag von mehr als 1.400 Arbeitgebern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darin, Beruf und Privatleben gelingend zu vereinbaren. In über 90 Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen wird eine hochwertige und flexible Pädagogik angeboten. Ob Ferienbetreuung, spontaner Bedarf, Buchung einzelner Plätze oder sogar ein eigener Betriebskindergarten: Eltern und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber erhalten je nach Bedarf eine passende Kinderbetreuung. Die pme Familienservice Gruppe ist an mehr als 70 Orten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Tschechien vertreten und beschäftigt über 2.000 eigene Mitarbeitende und zahlreiche Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen.