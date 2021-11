Pressemeldung

Acht junge Menschen starteten aktuell bei Remko in ihre berufliche Zukunft. Ihre intensive Betreuung ist Teil des Konzepts. Bild: REMKO GmbH & Co. KG, Lage

Fachkräfte für den eigenen Betrieb aus der Region – Remko steht schon seit Jahren für eine fundierte Ausbildung. Auch die „Neuen“, die gerade gestartet sind, erwartet eine breite Palette an Möglichkeiten. „Unser Anliegen ist, den Azubis in ihrem jeweiligen Lehrberuf eine hohe fachliche Kompetenz zu vermitteln“, erklärt Stefanie Klaas, Ausbildungsleiterin bei Remko. „Dazu gehört zum Beispiel auch, ihnen Ansprechpartner an die Seite zu stellen.“

Zu Beginn stellen sich Remko-Mitarbeiter als Paten zur Verfügung, um den Start zu erleichtern. Ob Fachkraft für Logistik, Industriekaufmann, Mechatroniker, Mediengestalterin oder Fachinformatiker – sie alle können darauf bauen, dass sie in ihrem Team offene Ohren für ihre Fragen finden.

Zusätzlich fördert Remko den Teamgeist durch Projekte und Events. Am Tag der offenen Betriebe zum Beispiel stellen die Azubis ihre eigenen Berufsfelder vor und berichten Schülerinnen und Schülern, welche Möglichkeiten sich bieten. Seminare und Schulungen vermitteln regelmäßig Informationen zu unterschiedlichen Themen. Zu den Aktivitäten außerhalb des Unternehmens zählen u. a. ein Tag im Kletterpark oder Geocaching mit Kolleginnen und Kollegen aus den Firmen in der Nachbarschaft.

Alle Ausbildungsberufe werden in einer Broschüre vorgestellt, die aus der Feder der Azubis stammt – ein gutes Beispiel für das Ineinandergreifen von Theorie und Praxis.

Weitere Informationen zu den Ausbildungsberufen gibt es bei Remko.