Über 14.000 Branchenvertreterinnen und Branchenvertreter waren vom 8. bis 10. November bei der Messe Berlin zu Gast. Das sind mehr Teilnehmende als zur letzten Veranstaltung 2018. Im Fokus der Fachmessen belektro und SmartHK standen dabei viele aktuelle Themen rund um Energiewende und Klimaschutz. Dazu zählen intelligente Gebäudetechnik, effizientes Energiemanagement, erneuerbare Energien, smarte Lichtlösungen und vieles mehr. Über 220 Aussteller zeigten ihre Produkte und Dienstleistungen, darunter viele Innovationen zur Umsetzung der Energiewende. Die Kombination der beiden Fachmessen für die Elektro- und SHK-Branche der Hauptstadtregion kam beim Fachpublikum gut an: Neun von zehn Teilnehmenden waren mit ihrem Besuch laut der Besucherbefragung (sehr) zufrieden. Ebenso viele gaben an, einen Besuch weiterzuempfehlen.

Karel Heijs, Geschäftsbereichsleiter des Veranstalters Messe Berlin: „Die Stimmung in den Hallen war euphorisch. Das neue Hallenkonzept ist bei Ausstellern und Publikum auf große Zustimmung gestoßen. Noch wichtiger ist aber die hohe Zustimmung zum Schulterschluss der belektro als Fachmesse für Elektrotechnik, Elektronik und Licht mit der SmartHK als neuer Fachmesse für intelligente Gebäudetechnik mit Fokus auf den SHK-Bereich.“ Heijs betonte: „Mit der strategischen Kooperation schlagen wir einen neuen Weg ein. Wir bilden das ab, was in der Praxis schon lange stattfindet: die enge Zusammenarbeit und den Austausch zwischen den Gewerken. Die drei Veranstaltungstage haben uns gezeigt, dass diese Strategie auch in der Umsetzung hervorragend funktioniert. Wir werden diesen Weg weitergehen.“

Auch in der Industrie wird diese Entwicklung positiv gesehen. Philipp Dehn, Vorsitzender des Fachverbandes Elektro-Installationssysteme im ZVEI: „Wir freuen uns über das große Interesse der Besucherinnen und Besucher, die zur belektro und SmartHK gekommen sind. Die Themen der Veranstaltung bieten die Antworten auf die aktuellen Herausforderungen unserer Zeit. Insbesondere die Erweiterung um die SmartHK hat die belektro bereichert. Angesichts der politischen Rahmenbedingungen ist es der richtige Weg, den Scope der Veranstaltung zu erweitern und die belektro auch für unsere Partnern im SHK-Handwerk, für die Solarteure und andere Handwerke interessant zu machen. Die belektro fühlte sich wie eine gute Regionalmessen an. Ganz so als hätten wir nie die pandemiebedingten Belastungen gehabt. Die Aussteller waren sehr zufrieden, gute Stimmung, gute Kontakte und wieder die Freude Messen machen zu dürfen.“

Diese positive Bewertung der Industrie teilen auch die Fachverbände und der Großhandel.

Carsten Joschko, Vorsitzender E|HANDWERKE Berlin/ Brandenburg:

„Der Ausbau von erneuerbaren Energien sowie die Erhöhung der Energieeffizienz sind zentral für das Gelingen der Energiewende. Dieses Ziel ist ohne das Handwerk nicht umsetzbar. Die Energiewende braucht das Handwerk. Und wir als Gewerke meistern diese Aufgabe nur zusammen. Mit der Kooperation von belektro und SmartHK schaffen wir eine zentrale Plattform für den gemeinsamen Austausch. Die diesjährigen Fachmessen haben gezeigt: Der Gesprächsbedarf ist da und der Austausch im vollen Gang.“

Andreas Schuh, Obermeister Innung SHK Berlin und Norbert Band, Landesinnungsmeister Fachverband SHK Land Brandenburg:

„Wir wollten in der Metropolregion Berlin-Brandenburg für die SHK-Branche eine neue Plattform schaffen, energieeffiziente Gebäudetechnik vernetzt zu denken. Es ist der Gewerkedialog, der aus unserer Sicht ein entscheidender Faktor ist für das Gelingen der Energiewende in den Wachstumsbereichen Sanitär, Heizung und Klima. Das Zusammenwirken von SHK und Elektro mit zwei aufeinander abgestimmten zeitgleichen Messen ist in unseren Augen gelungen. Unseren Mitgliedern mit unseren Marktpartnern haben wir Kontakte und Austausch ermöglicht, um sich auf den Weg der digitalen Transformation zu begeben. Wir sind überzeugt, dass in diesem Messekonzept zukunftsweisendes Potential liegt“.

Mario Richter, Vorsitzender der Landesgruppe Ost im VEG – Bundesverband des Elektro-Großhandels:

„Volle Hallen, gute Gespräche. Als Großhandel sind wir sehr zufrieden mit dem Verlauf von belektro und SmartHK und freuen uns schon auf die nächste Veranstaltung 2024.“

Ausstellerstatements belektro & SmartHK

„Wir sind sehr zufrieden. Die Kundenresonanz ist sehr, sehr positiv an allen Tagen. Wir können unsere Produkte und unsere Philosophien sehr gut präsentieren.“

Wolfgang Ebeling, Regionalleiter Vertrieb, ABB

„Wir haben einen guten Re-Start der belektro hinter uns. Wir konnten sehr gute, qualitätsmäßig überragende Kontakte wieder aufwärmen, auch neue Kontakte knüpfen. Das hat uns bestärkt, weiterhin an dem Regionalmessekonzept festzuhalten.“

Oliver Born, Leiter Plan- und Verbandsmarketing Area DACH, DEHN SE

„Unser Stand war sehr gut besucht. Er ist schon von Weitem gut zu sehen, sodass uns die Kunden gut gefunden haben. Wir sind vor allem hier, um über unsere Produkte zu informieren und erreichen viele wichtige Kunden.“

Olaf Knobel, Regionalverkaufsleiter Deutschland Ost, Eltako

„Wir hatten sehr viele Kontakte auf der belektro und sind sehr zufrieden.“

Uwe-Karsten Müller, Vertrieb Außendienst, GGK

„Die Anzahl der Besucher am Stand hat unsere Erwartung übertroffen. Die Verbindung von SmartHK und belektro ist eine große Bereicherung, weil die Themen ineinander übergehen und verschmelzen. Von den Besucherströmen her gibt es viele Überschneidungen.“

Lars Schilling, Regionalleiter Ost, Grohe

„Für uns war es eine sehr erfolgreiche Messe. Am ersten Tag hatten wir 500, am zweiten 1000 Kontakte. Für uns war es ganz wichtig, einen Schulterschluss zum Kunden herzustellen, besonders aufgrund der Lieferengpässe. Die Kunden haben dafür zum Glück Verständnis. Wir kommen sicher wieder.“

Christian Thurow, Vertriebsteamleiter Berlin, Hager

„Nach vier Jahren war es für uns eine große Freude, dass wir uns hier alle wieder treffen können. Die Elektrobranche ist wie eine große Familie. Viele kennen sich schon sehr lange. Wir hatten sehr viele Kunden am Stand, die wir lange nicht gesehen hatten, aber auch neue Kunden. Wir sind sehr zufrieden.“

Mirko Gries, Regionalverkaufsleiter Ost, Jung

„Die belektro war für mich die schönste Messe seit zehn Jahren. Wir hatten von Anfang an ein tolles Publikum und sind total zufrieden.“

Winfried Mader, Prokurist, Vertriebsleiter, Vertriebsregion Ost, OBO Bettermann

„Die belektro war für uns ein voller Erfolg wegen der hohen Besucherzahlen und guten Gespräche.“

Melissa Pfister, Vertrieb Innendienst, PRACHT

„Unsere Kunden kamen in schöner Regelmäßigkeit, wir hatten dadurch gute Kontakte. Laufkunden fehlten ein wenig, ansonsten lief es für uns gut.“

Jörg Buttgereit, Leiter Regionaler Vertrieb, Region Ost/ Handlungsbevollmächtigter, remeha

„Für uns lag der Schwerpunkt auf der Wärmepumpentechnik. Die Resonanz war sehr vielversprechend. Die Installationsbetriebe sind mit viel Neugier auf die Messe gekommen. Wir sind sehr zufrieden, den Austausch wieder auf einer Messe pflegen zu können.“

Christoph Müller, Gebietsverkaufsleiter Berlin/ Magdeburg, REMKO

„Wir waren verhalten optimistisch, wie die Messe angenommen wird und wie die Besucherzahlen sind. Aufgrund der Erfahrung mit der Light & Building hatten wir auf eine gute Resonanz gehofft und sind alles andere als enttäuscht worden. Wir haben sehr erfolgreiche Tage hier erlebt, hatten einen sehr hohen und auch qualitativ hochwertigen Zulauf. Wir haben festgestellt, dass man das unbedingt wiederholen muss in zwei Jahren, dann sicherlich mit noch mehr Produkten von Schneider Electric.“

Stefan Grund, Senior Key Account Manager, Schneider Electric

„Es ist ein Start, der Mut macht. Es ist schön, dass die Messe stattfindet und wir haben die Hoffnung, dass es in zwei Jahren weitergehen kann.“

Detlev Weise, Gebietsverkaufsleiter Heating Berlin, Wolf

„Die Messe ist für uns ein großer Erfolg. Es ist toll, wenn man wieder vor Ort ist und Kunden live auf der Messe treffen kann.“

Tilo Meier, Leiter Vertriebszentrum Berlin, zumtobel group

Über die belektro

Die Fachmesse für Elektrotechnik, Elektronik und Licht findet seit 1984 statt. Veranstalter der belektro ist die Messe Berlin, ideeller und fachlicher Träger die Elektro-Innung Berlin. Weitere Träger, fördernde Verbände und Institutionen sind der ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V., die Landesgruppe Berlin-Brandenburg des Bundesverbandes des Elektro-Großhandels (VEG) e.V., die Bezirksgruppe Berlin-Brandenburg der LiTG - Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e.V., der LIV Elektrohandwerke Berlin / Brandenburg und die Stromnetz Berlin GmbH. www.belektro.de

Über SmartHK

Die Fachmesse SmartHK findet vom 8. bis 10. November 2022 zeitgleich zur belektro auf dem Berliner Messegelände statt. SmartHK zeigt energieeffiziente, intelligente Gebäudetechnik in den Wachstumsbereichen Sanitär, Heizung und Klima. Die Fachmesse feiert 2022 ihre Premiere und wird von der Innung SHK Berlin, dem Fachverband SHK Land Brandenburg gemeinsam mit der Messe Berlin veranstaltet. Weitere Infos unter www.smarthk.de.