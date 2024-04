Große Freude bei WOLF in Mainburg: Zwölf Auszubildende haben ihre Abschlussprüfungen vor der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer erfolgreich gemeistert. Quelle: WOLF GmbH

Erfolgreicher Start ins Berufsleben: Zwölf Nachwuchskräfte beenden Ausbildung bei WOLF

Zwölf „Auslerner“ der WOLF GmbH haben am 08. April 2024 einen bedeutenden Meilenstein in Richtung Berufsleben geschafft: Mit der Übergabe ihrer Zeugnisse starteten die bisherigen Auszubildenden in ihre berufliche Zukunft. Bei einer feierlichen Übergabe wurden die Absolventinnen und Absolventen für ihre Leistungen gewürdigt.