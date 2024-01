Die belektro, Fachmesse für Elektro-, Digital- und Gebäudetechnik, richtete gestern den Neujahrsempfang Klima. Innung(en). Technik. 2024 aus. Vertreter:innen der Berliner Innungen und aus der Politik trafen sich zum Neujahrsempfang im Palais unter dem Funkturm, um den Auftakt des Klimajahres 2024 in Berlin zu feiern. Das Jahr 2024 markiert für die belektro aufgrund ihrer Neuausrichtung und des 40-jährigen Jubiläums einen besonderen Meilenstein. Der Empfang verdeutlichte die Wichtigkeit der Zusammenarbeit aller Gewerke und gab einen Ausblick auf die Messe, die vom 5. bis 7. November stattfinden wird.

Unter den politischen Gästen befanden sich Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, Staatssekretärin für Bildung Christina Henke, Staatssekretär für Wohnen und Mieterschutz Stephan Machulik sowie Staatssekretär für Wirtschaft, Energie und Betriebe Dr. Severin Fischer. Senatorin Franziska Giffey betonte die bedeutende Rolle des Handwerks für die Entwicklung und Gestaltung der Stadt Berlin. Darüber hinaus waren die Obermeister der Dach-, Elektro-, KFZ- und SHK-Innungen anwesend.

„Die Integration von Solartechnologie in die Dachdeckerei ist heute unverzichtbar. Ich sehe darin nicht nur ökologische Vorteile, sondern auch eine Chance für neue Geschäftsfelder,“ sagt Stephan Ziemann, Landesinnungsmeister Dachdecker-Innung Berlin. „Um dem wachsenden Markt gerecht zu werden, sind Fachkräfte unabdingbar. Die Gewinnung qualifizierter Fachkräfte stellt allerdings eine zentrale Herausforderung in unserer Branche dar. Zusätzlich unterliegt die Baubranche ständigen Veränderungen, weshalb kontinuierliche Weiterbildung essenziell ist.“

Obermeister Thomas Lundt, KFZ Innung Berlin, legt den Fokus auf den Ausbau der Elektroinfrastruktur für E-Fahrzeuge: „Die Instandsetzung des Berliner Straßennetzes sollte verstärkt vorangetrieben werden. Staus verursachen durch das ständige Stop-and-Go erhebliche CO2-Emissionen. Die Sicherstellung der unternehmerischen Mobilität für Handwerksbetriebe, um Baustellen und Kunden zu erreichen, muss höchste Priorität haben. Ebenso ist es von Bedeutung, ausreichend Parkplätze für Handwerkertransporter bereitzustellen. Die Mobilität der Handwerksbetriebe muss gewährleistet sein.“

„Unsere Gewerke müssen neu denken - vernetzt und im Schulterschluss. Wir haben den Anspruch und die Expertise, uns mit unseren Fachkräften im Sinne eines klimaneutralen Berlins zu engagieren und auch den Willen, Solarcity Berlin entscheidend mitzubauen“, sagt Obermeister Andreas Schuh, SHK-Innung Berlin.

Der Fokus der diesjährigen belektro liegt auf der intelligenten Gebäudetechnik. Der Neujahrsempfang bot eine herausragende Gelegenheit für Vertreter:innen der Gewerke, sich zu vernetzen, mit der Politik ins Gespräch zu kommen und die gemeinsame Wichtigkeit der Zusammenarbeit zu betonen. „Angesichts des Fachkräftemangels und der zunehmenden Komplexität der Aufgaben strebt die Messe eine enge Zusammenarbeit mit den Klima-Gewerken an,“ betont Dr. Mario Tobias, Vorsitzende der Geschäftsführung der Messe Berlin. „Unter dem Motto "Vernetzt euch" wird die Bedeutung einer koordinierten Zusammenarbeit betont, da die Effizienz im Gebäudebereich die Beteiligung aller Gewerke erfordert. Der Neujahrsempfang bot eine herausragende Gelegenheit für den Schulterschluss passender Gewerke.“

Die belektro, die führende Fachmesse für Elektro-, Digital- und Gebäudetechnik der Region, markiert im Jahr 2024 ihren 40. Jahrestag. Seit ihrer Gründung in 1984 hat sich die belektro kontinuierlich weiterentwickelt – von einer Fachmesse für Elektrotechnik, Elektronik und Licht zu einem wegweisenden Treffpunkt für die gesamte Elektro- und Gebäudetechnikbranche.

Bereits im Jahr 2022 hatten sich die E-Handwerke und SHK mit der SmartHK als Partner der belektro engagiert, um gemeinsam an der Energiewende in Berlin zu arbeiten. Dieses Engagement ist ein wichtiger Schritt hin zu optimalen Energielösungen für die Stadt.

Gemeinsames Ziel ist es, die besten Energie-Lösungen für die Region zu entwickeln. Ein herausragendes Beispiel hierfür stellt das Projekt KlimaWerkstatt@Berlin unter Federführung von Elektro-Innung und SHK-Innung Berlin.

Der Neujahrsempfang war ein Vorgeschmack auf die bevorstehende Messe im November dieses Jahres. „Die belektro 2024 wird nicht nur eine Plattform für innovative Technologien und Lösungen sein, sondern auch den Austausch und die Zusammenarbeit innerhalb der Branche fördern. Die Messe im November dieses Jahres verspricht, ein wegweisendes Ereignis zu werden, das die Zukunft der Elektro- und Gebäudetechnik maßgeblich prägen wird,“ sagt Carsten Joschko, Obermeister Elektro-Innung Berlin.