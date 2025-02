Architektonisches Highlight im Bad: Die RenoDeco Wandverkleidungen von HSK sorgten mit brillanten Motiven für viel Aufmerksamkeit in der Messehalle. Eine vielfältige Auswahl an spektakulären Designs und hochwertigen Oberflächen bietet Raum für eine kreative Badgestaltung. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG

Unter dem Motto „Bäder besser bauen“ präsentierte HSK Duschkabinenbau auf der BAU 2025 in München Mitte Januar ein breites Portfolio an innovativen Produkten rund um den Duschplatz. Mit cleveren Lösungen, die Funktionalität, Nachhaltigkeit und Design perfekt kombinieren, zog das Unternehmen zahlreiche Planer, Architekten und Handwerker an seinen Stand. Die ausgestellten Produktneuheiten und Konzepte fanden großen Anklang und setzen neue Impulse für die moderne Badgestaltung.

Highlight des Auftritts war das Wandverkleidungssystem RenoDeco, welches 2024 mit dem Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen ausgezeichnet wurde. Die vielfältigen Designoptionen und hochwertigen Oberflächen von RenoDeco bieten unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten für individuelle Badlösungen. Ein absoluter Produktvorteil: RenoDeco besticht durch seine einfache und schnelle Montage. Die hochwertigen Aluminiumverbundplatten lassen sich ohne aufwändige Bau- und Fliesenarbeiten installieren und erleichtern so die Renovierung oder Neugestaltung eines Badezimmers erheblich.

Großes Interesse und positives Feedback

Die präsentierten Innovationen und durchdachten Lösungen sorgten nicht nur für lebhafte Gespräche, sondern auch für eine Vielzahl neuer Kontakte und Impulse. „Die sehr gute Zusammenarbeit mit HSK bestätigte sich auch beim Messebesuch in München wieder – top Leute, tolle Produkte, super Messestand, weiter so…“, meinten Harald Feller und Christian Falk von der Firma Weisenburger Bau GmbH, langjährige zufriedene Kunden des Olsberger Herstellers. Besonderes die Verbindung designstarker Elemente mit durchdachter Funktionalität bekam großes Lob von den Fachbesuchern. „Die BAU 2025 war ein voller Erfolg für das Unternehmen. Wir sind stolz darauf, mit unseren Produkten den Nerv der Zeit zu treffen und den Besuchern konkrete Lösungen für die Herausforderungen der modernen Badgestaltung bieten zu können,“ so Fritz Prommersberger, Verantwortlicher für den Objektbereich bei HSK. „Unsere innovativen Produkte und Ideen setzen immer wieder neue Maßstäbe, und wir freuen uns darauf, diese Erfolgsgeschichte auch in Zukunft fortzusetzen.“