Nach fast 40 Jahren geht das Familienunternehmen RIHO, gegründet und aufgebaut von Tim Jansen, in die Hände des derzeitigen Managements und von INITIUM über.

Tim Jansen hat das Unternehmen zu dem gemacht, was es heute ist, und wir freuen uns darauf, mit Ihnen, unseren geschätzten Partnern, an einer erfolgreichen Fortführung und Weiterentwicklung unseres gemeinsamen Unternehmens zu arbeiten.

Das Managementteam, bestehend aus Guy Claesen (CEO), Dankfried Verhage (CFO), Bardo Govaarts (CPO) und Ronald Kloppenburg (CCO), wird mit großem Enthusiasmus und Energie eng mit INITIUM, vertreten durch Direktor Maarten Bynens, zusammenarbeiten.

Gemeinsam werden wir mit Ihnen und unseren Teams daran arbeiten, unser gemeinsames Geschäft auf ein höheres Niveau zu bringen.

Im Zuge dieser Maßnahmen wird die Auftragsabwicklung und der Kundenservice zentralisiert und nach Tilburg verlagert. RIHO Deutschland wird von Klaus Durawa als Verkaufsleiter D-A-CH weitergeleitet, unterstützt durch zwei festangestellte Reisende: Herr Stefan Bartsch für die Region Mitte und Herr Thomas Müller für die Region Süd. Drei Industrievertretungen sind ebenfalls weiterhin für RIHO Deutschland tätig: Frau Silke Hake in Thüringen, Herr Dietmar Collini in Sachsen und Herr Michael Graber in Norddeutschland. Für Österreich ist Herr Mario Werle zuständig.

Weitere Informationen erhalten Sie gerne über info(at)riho.de.

Wir freuen uns darauf, unsere Beziehung weiter zu gestalten und neue Initiativen für die Zukunft zu starten, um unser gemeinsames Wachstum zu fördern.

Wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam eine glänzende Zukunft haben werden und unsere bestehende Zusammenarbeit auf ein höheres Niveau heben können.

Mit freundlichen Grüßen,

RIHO Geschäftsführung & INITIUM