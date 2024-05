Seit Jahresbeginn ist die Holthöwer GmbH Teil der FachWerk-Familie und hat den Firmenstandort im nordrhein-westfälischen Dülmen komplett umgebaut. Das Traditionsunternehmen wurde im Jahr 1855 gegründet und wird in der 6. Generation durch die Familie Holthöwer geführt. Der Fachgroßhändler hat sich dem FachWerk-Konzept von NORDWEST angeschlossen, um sich weiter zukunftsfähig aufzustellen. Am 19. April 2024 fand die offizielle Eröffnung mit großer Einweihungsfeier in Dülmen statt.

Die Eröffnung war sehr gut besucht und das Feedback der Kunden auf das neue Erscheinungsbild von Holthöwer war durchweg positiv. Den Gästen aus Handwerk und Industrie wurden neben der modernen Ladengestaltung mit digitalen Elementen beeindruckende Präsentationen der Konzeptlieferanten vorgestellt. Zum stärksten Warenbereich zählen die Elektrowerkzeuge, die Holthöwer um eine große Workwear-Abteilung ergänzt hat. Mit einer Gesamtfläche von etwa 1.400 m², wobei allein der FachWerk-Bereich auf ca. 550 m² verortet ist, bietet der neue Standort eine umfangreiche Palette an Produkten und Services für die Kunden.

Mit der neuen FachWerk-Partnerschaft holte sich Holthöwer Ladenbauspezialisten, Digitalisierungsexperten und Marketingprofis von NORDWEST an Bord und investierte in ein neues Ladenkonzept, durchdachte Marketingkonzepte und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Die Modernisierung wird angetrieben von Malte Holthöwer, der in sechster Generation als Geschäftsführer an der Spitze die Geschicke des Fachgroßhändlers leitet. Er vereint gleichzeitig die Kontinuität und die Innovationskraft des Familienunternehmens.

Die nächsten drei FachWerker stehen bereits in den Startlöchern – das Systemkonzept von NORDWEST wächst also weiter.

Zum Hintergrund:

FachWerk ist ein Systemkonzept von NORDWEST, das Prozesse standardisiert und den Händlern zentral zur Verfügung stellt. Alles mit dem Ziel, den Kunden noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Ob Online-Shop, Forderungsmanagement, Buchhaltung, Werbeaktionen, Datenmanagement oder Warenbestellung – der Fachhandelspartner wird substanziell entlastet und somit in die Lage versetzt, sich ganz auf seine Kundengruppen und seine spezifischen Dienst- und Serviceleistungen zu konzentrieren. Der FachWerk-Händler bietet dabei jedem Kunden und für jede Anforderung die passende Lösung. Egal ob Handwerker, Industrieunternehmen oder ambitionierter Heimwerker.