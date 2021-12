Pressemeldung

Die Jahreshauptversammlung von Mein BAD in Schiltach war ein voller Erfolg. Erstmals seit zwei Jahren gab es für die Bad-, Heizungs- und Klimaspezialisten der Leonberger Verbundgruppe wieder ein Präsenztreffen. Ge­schäftsführer Uwe Weitershagen präsentierte Erfolge und Neu­heiten aus dem ersten Jahr unter seiner Leitung. Zudem wurde ein neuer Beirat gewählt.

„Wir sind sehr zufrieden, dass trotz steigender Corona-Zahlen zahlreiche Mein BAD-Mitglieder zu unserer Präsenz­Veranstaltung nach Schiltach kamen und mit uns den gelunge­nen Re-Start unserer Verbundgruppe feierten“, so das Fazit von Mein BAD-Geschäftsführer Uwe Weitershagen, dessen Ziel ist, die Verbundgruppe auf mehreren Ebenen neu zu positionieren und breiter aufzustellen. So wurden zu den Bad- und Heizungs­spezialisten auch die Klimaspezialisten ins Logo und den Namen integriert.

Als weitere Maßnahme präsentierte Uwe Weitershagen die neue Mein BAD-Webseite mit zahlreichen Tools, mit denen ge­zielt Endkunden angesprochen werden. „Wir wollen die Marke Mein BAD beim Endkunden bekannt machen.“ Für private Kun­den bietet die Webseite einen virtuellen Badplaner sowie einen Budgetrechner für Bad, Heizung und Klima an. Auch die Mar­kenpartner von Mein BAD erhalten auf der Webseite die Mög­lichkeit, sich dem Endkunden professionell zu präsentieren, was bereits von 18 Lieferanten aus der zwei- und dreistufigen Ver­triebswelt genutzt wird. „Wir haben es geschafft, neue Liefe­rantenpartner und Dienstleister für uns zu gewinnen und wer­den unser Portfolio auch im kommenden Jahr weiter aus­bauen“, so Weitershagen.

Auch das Mein BAD-Team wurde verstärkt: Mit Regionalleiterin Olga Fiedler erhalten die Mein BAD-Partner Unterstützung und Beratung durch eine erfahrene Branchenkennerin. In Leonberg kümmert sich Tanja Leisner, die bei DER KREIS ihre Ausbildung absolvierte, um Organisation und Verwaltung der Verbund­gruppe.

Von den anwesenden Mein BAD-Mitgliedern wurden die neuen Dienstleistungen und Angebote sehr positiv aufgenommen. Die Jahreshauptversammlung nutzten die Teilnehmer auch für tie­fergehende Gespräche mit der Geschäftsleitung sowie dem Mein BAD-Team. Intensiven fachlichen Input gab es zu ver­schiedenen Themen, etwa von Mein BAD-Unternehmenscoach Tobias Metz. Er lieferte wichtige Tipps, wie SHK- Handwerksunternehmer mehr Zeit und mehr Ertrag im Be­triebsalltag erreichen können. Der Branchenexperte Martin Kalbfleisch erläuterte die Möglichkeiten der Vereinfachung im digitalen Beschaffungsprozess. EUROTEAM-Geschäftsführer Bernd Siekiera stellte die Vorteile der Zentralregulierung vor. Wie Mein BAD vom Netzwerk und den Synergieeffekten von DER KREIS, Europas führender Verbundgruppe, profitierte, führ­te sehr überzeugend Ralph Leimbach, Geschäftsführer DER KREIS Systemverbund Holding, aus.

Ein großes Dankeschön gilt dem Gastgeber der Jahreshauptver­sammlung, Hansgrohe aus Schiltach, der seine Räumlichkeiten zur Verfügung stellte. Die Teilnehmer hatten dadurch Gelegen­heit, eine Werksführung zu erleben und die Aquademie, das un­ternehmenseigene Museum für Wasser, Bad und Design, zu be­suchen.

Auf dem Programm stand auch die Wahl des Beirats, für den sich regional führende Bad-, Heizungs- und Klimaspezialisten aufstellen ließen. Neu gewählt wurden Wilfried Röndigs aus Stade, Klemens Elsenbusch aus Bocholt und Peter Oberauer aus Günzburg.