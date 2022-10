Wer glaubte, dass Innovationen bei Verteilerschränken nicht mehr möglich sein würden, lag offensichtlich falsch. Rund ein Jahr nach seiner Präsentation im Sommer 2021, straft der Slim+ UP alle Pessimisten lügen. Dem polnischen Hersteller mit mehr als 30-jähriger Erfahrung ist es über seine deutsche Vertriebsgesellschaft KAN-therm GmbH gelungen, mit seinem neuen minimalistischem, aber klaren Frontdesign und vielen technischen Innovationen am Schrankkörper, einen Volltreffer zu landen. So erfährt der Slim+ UP gleichsam unerwartet hohen Zuspruch aus Bauherren- Architekten- und Objektentwicklerkreisen, wie auch von Seiten der Heizungsbauer und Fachplaner.

Seine schlanke, defensiven Optik und die vielen Möglichkeiten des Schrankkörpers, weisen ihn auch hervorragend Lösung für die Holzrahmenbauweise aus.