Erfolgreiche IFH Nürnberg für Taconova

Nach vier intensiven Messetagen auf der IFH/Intherm in Nürnberg zieht Taconova ein positives Fazit: „Unser Messestand in Halle 6 war ein belebter Treffpunkt, an dem zahlreiche neue Kontakte geknüpft und bestehende Kundenbeziehungen weiter ausgebaut wurden“, berichtet Daniel Kelbassa, Vertriebsleiter Handel.