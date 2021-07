Pressemeldung

Mehr als 1.100 Experten haben mittlerweile an den Schulungen zur Energetischen Inspektion von Klimaanlagen nach § 12 Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. § 74-78 Gebäudeenergiegesetz (GEG) teilgenommen, die der Fachverband Gebäude-Klima e. V., FGK, gemeinsam mit dem Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V., BTGA, veranstaltet hat. Nun bieten BTGA und FGK erneut einen Rahmen für den gezielten Austausch von Praxiserfahrungen: Gemeinsam mit Experten aus dem Bereich der Energetischen Inspektion soll am 16. September 2021 im Maritim Hotel Bad Homburg die aktuelle Situation aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet und diskutiert werden. Im Fokus stehen Erfolgsfaktoren, aber auch Probleme der energetischen Inspektion in der Praxis. Es soll untersucht werden, wo die Schwerpunkte der empfohlenen Maßnahmen liegen, was Anlagenbetreiber motiviert, die Inspektionen durchführen zu lassen und aus welchen Gründen andere Betreiber diese vernachlässigen. Erfahrungen mit der Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen sind ebenso gefragt wie Strategien, um das Thema weiter voranzubringen und besser im Markt positionieren zu können.



Neben einem attraktiven Vortragsprogramm beinhaltet die Teilnehmergebühr die Tagungsunterlagen, Tagungsgetränke, Kaffeepausen und das Mittagessen. Sie beträgt pro Person 148 Euro zzgl. MwSt. bzw. 128 Euro zzgl. MwSt für Teilnehmer, die Mitglied des FGK, des BTGA oder des RLT-Herstellerverbandes sind. Das Programm finden Sie auf www.fgk.de im Menüpunkt Veranstaltungen. Dort gelangen Sie auch zur Online-Anmeldung.