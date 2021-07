Pressemeldung

Wenn alles passt, dann läuft es rund. Triathlet Tim Feuerlein freut sich über seinen neuen Rennanzug für Training und Wettkampf. „Das muss optimal sitzen. Immerhin trage ich diesen über mehrere Stunden, bei allen Disziplinen“. Deshalb ist sein Wettkampfanzug auch eine individuelle Sonderanfertigung. Perfekt passt auch die Sponsoring-Partnerschaft zwischen dem Ausdauer-Sportler und WATERCryst. Trinkwasser als natürliches Lebensmittel ist für jeden Triathleten so wichtig wie ein optimales Outfit. „Dein Ziel erreichst Du nur, wenn alles stimmt: Ernährung, Equipment und mentale Stärke. Ich freue mich total über das Sponsoring von WATERCryst, weil die ökologische Ausrichtung des Unternehmens zu meinen Werten passt“.

Passt perfekt: Maßanazug für Marathon

Dubai, Hawaii, Wendelstein – Tim Feuerlein ist mit seinem Team OPTIMUM überall dort zu finden, wo sich Triathleten zum Wettkampf treffen. Nachdem Corona 2020 so ziemlich jedes Sport-Highlight ausbremste, ist das Team OPTIMUM hoch motiviert und topfit in die aktuelle Saison gestartet. Als Energiespender und Mineralienlieferant ist Wasser für Triathleten unverzichtbar – deshalb unterstützt WATERCryst seine aktuelle Wettkampfvorbereitung mit einem Equipment-Sponsoring. „Mein Wettkampfanzug ist eine Sonderanfertigung, das ist mein Maßanzug für Training und Wettkampf“, erzählt Tim Feuerlein im Gespräch. „Triathlon erfordert Ausdauer, Fitness und gute Ernährung. Trinkwasser mit einem natürlichen Mineralstoffgehalt ist für meine Ansprüche am besten geeignet“.

