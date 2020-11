Für den Neubau und auch zur Sanierung alter Heizanlagen bietet EQtherm® energie- und CO2-sparende Gesamtlösungen an. So lassen sich im sanierungsbedürftigen Ein- bis Zweifamilienhaus mit einer EQ AIR Compact Luft/Wasser-Wärmepumpe und EQ Niedertemperaturheiz- und Kühlanlagen problemlos die Effizienzstandards des neuen Gebäude-Energie-Gesetzes (GEG) erfüllen, das für Bauanträge ab dem 1. November 2020 gilt.

A+++ sogar bei 55°C VL-Temperatur

Im EFH sowie ZFH heizt und kühlt der Monoblock EQ AIR Compact und sichert die Warmwasserbereitung. Die Kompaktgeräte sind dazu besonders flexibel einsetzbar, zum Vorteil der Sanierer: Einerseits lässt sich eine EQ AIR Compact einfach installieren auf einer ausreichend großen, befestigten Außenstellfläche. Andererseits überzeugen die Wärmepumpen mit COP 3,61 (Modell 417) und 3,84 (Modell 212) sogar in Kombination mit Radiatoren durch das ErP-Label A+++ (VL bis 55°C).



Hohe Fördersummen sichern

Alle EQ Wärmepumpen werden mit 35% staatlichem Zuschuss gefördert, wobei sich die Subvention durch BAFA oder KfW noch erhöhen kann: Bei Heizungssanierung steigt sie auf 45%, wenn eine Ölheizung ausgetauscht wird. Insgesamt lassen sich gegebenenfalls bis zu 50.000 Euro an Fördergeldern akkumulieren (vgl.: www.bafa.de, www.kfw.de). Kunden von EQtherm® werden hierzu kompetent beraten.



Auf Dauer leistungsstark!

EQ Wärmepumpen sind hochwertig und langlebig. Die dauerhaft hohe Leistung beruht dabei wesentlich auf dem integrierten Inverter. Der passt die Leistung der Wärmepumpe flexibel an den Gebäude-Energiebedarf an. Das modulierende Gerät ist deswegen auch besonders laufruhig. Denn EQ AIR Split arbeitet nahezu exakt: entsprechend der jeweils aktuell von der Regelung errechneten Vorlauftemperatur. Der verschleißfördernde Volllastbetrieb ist somit nur an wenigen Tagen gegeben. Energieverbrauch und Ausgaben bleiben dauerhaft niedrig. EQ AIR Compact arbeitet auch dank niedriger Lüfter-Drehzahl, schallentkoppelter Bauweise und reduziertem Luftwiderstand besonders geräuscharm.



Optimieren oder autark werden

EQ Wärmepumpen bieten weitere Vorteile: beispielsweise die Möglichkeit, Photovoltaik anzuschließen. Eine PV-Anlage erzeugt grünen Strom für die Wärmepumpe und andere Einsätze. Die Gebäude-Energiekosten sinken abermals. Der Schritt zu mehr Energieautarkie führt schließlich über den Anschluss weiterer Stromverbraucher durch die EQ Regler-Erweiterung E-SMART.

E-SMART übernimmt das PV-Strommanagement im gesamten Gebäude: versorgt die Wärmepumpe mit elektrischer Zusatzheizung zur Wärmeerzeugung und -speicherung, dazu die Ladestation für E-Fahrzeuge. E-SMART lädt außerdem vorhandene Batteriespeicher auf. So können andere Verbraucher im Gebäude zeitversetzt PV-Strom nutzen, unabhängig von der aktuellen Bereitstellung.

Weitere Stellschrauben für mehr Anlageneffizienz sind passende Hydrauliklösungen, Regeltechnik, Puffer- und Warmwasserspeicher von EQtherm®.



Fachbetriebe stärken

Fachbetriebe, die sich mit EQtherm® rund um die smarte Gebäude-Energieversorgung weiterentwickeln möchten, können Innovationspartner im Wärmepumpennetzwerk werden: Sie erhalten zu den hochwertigen EQ Produkten professionelle technische Schulungen, Marketinghilfen, qualifiziertes Feedback und die Möglichkeit zum Networking.