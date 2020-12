Leistungszentrum auf wenig Raum

Mit einer EQ AIR Split Wärmepumpe wird genug Umweltenergie zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung im Ein- bis Zweifamilienhaus bereitgestellt. Dabei finden das Innen- und das Außengerät der EQ AIR Split immer einen Platz im Haus und draußen, auch auf kleinen Grundstücken.



Mit COP 3,68 (Modell 212) und 3,76 (Modell 417) sind die Splitgeräte der EQ AIR Serie ähnlich leistungsstark wie die kompakten Monoblocks: Sie erhalten im Neubau den staatlichen Zuschuss von 35%, anteilig an den förderfähigen Kosten, und bei Sanierung sogar 45%, wenn eine Ölheizung ausgetauscht wird (vgl.: www.bafa.de).

Energieautark mit Inverter, PV + E-SMART

Die hervorragende Effizienz jeder EQ Wärmepumpe beruht (u.a.) auf dem integrierten Inverter. Dieser passt die Leistung der Wärmepumpe flexibel an den Gebäude-Energiebedarf an. Das so modulierende Gerät ist besonders laufruhig. Denn EQ AIR Split arbeitet nahezu exakt, immer gemäß der jeweils aktuell von der Regelung errechneten Vorlauftemperatur. Verschleißfördernder Volllastbetrieb ist somit nur an wenigen Tagen gegeben: Energieverbrauch und Ausgaben bleiben dauerhaft niedrig.



Eine zusätzlich integrierte Photovoltaikanlage erzeugt PV-Strom für die Wärmepumpe und andere Einsätze. Der Schritt zu mehr Energieautarkie führt dann über den Anschluss weiterer Stromverbraucher durch die EQ Regler-Erweiterung E-SMART.

E-SMART übernimmt das komplette PV-Strommanagement: versorgt die Wärmepumpe mit elektrischer Zusatzheizung zur Wärmeerzeugung und -speicherung, dazu die Ladestation für E-Fahrzeuge. E-SMART lädt außerdem vorhandene Batteriespeicher auf. So können noch andere Verbraucher im Gebäude zeitversetzt PV-Strom nutzen, unabhängig von der aktuellen Bereitstellung.

Einbau-, design- und schalloptimiert

Die Installation einer EQ AIR Split ist besonders kostengünstig, weil nur Kältemittelleitungen verlegt werden müssen. Aussehen und Schallemissionen sind zudem optimiert: nicht zuletzt, weil ein Bauteil innen steht. Die modulierenden Splitgeräte sind grundsätzlich laufruhig und besonders geräuscharm dank mehrfacher Schallentkopplung, indem Bauteile mit geringem Luftwiderstand oder ein Lüfter mit niedriger Drehzahl integriert wurden.



Sanieren mit EQ AIR Split

Die flexible Aufstellung, aber auch die Möglichkeit, gegebenenfalls Radiatoren behalten zu können, macht EQ AIR Split attraktiv zur Sanierung: Die Wärmepumpe erhält bis 55°C VL-Temperatur die Effizienzklasse A++.

Interessant ist auch die Förderung: Wird eine Ölheizung gegen eine Anlage mit EQ AIR Split ausgetauscht, steigt die Fördersumme um 10%: Insgesamt können bis zu 45%-Förderung (Anteil an förderfähigen Kosten) oder bis zu 50.000 Euro akkumuliert werden.

EQtherm®: Alles aus einer Hand

Passende Hydrauliklösungen, Regeltechnik, Puffer- und Warmwasserspeicher von EQtherm® können zudem die Effizienz optimieren. Interessierte Fachbetriebe werden von Ihrem EQ Ansprechpartner bis ins Detail beraten.

Fachbetriebe, die selbst in die Zukunftstechnologie mit EQ Wärmepumpen einsteigen möchten, können Innovationspartner werden: Sie profitieren von den hochwertigen EQ Produkten und erhalten technische Schulungen, Marketinghilfen und qualifiziertes Feedback von EQtherm® sowie die Möglichkeit zum Networking.