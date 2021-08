Pressemeldung

Kommt es dazu, sind Heizungsaustausch oder Heizungsoptimierung zentral. EQtherm bietet hierfür spezifische Einzel- und Gesamtlösungen an, die durch hohe Einsparungen die Amortisationszeit der Grauen Energie in Materialien stark verkürzen und von der „Bundesförderung für effiziente Gebäude” (BEG) als Einzelmaßnahmen voll gefördert werden.

Der nicht-erneuerbare Primärenergiebedarf eines Gebäudes und seiner Baustoffe über die gesamte Lebensdauer wird als Graue Energie bezeichnet (vgl. Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen des BMI). Dabei kann sich die ganzzeitliche Betrachtung positiv auf die Einschätzung der Effizienz von Altbauten und Sanierungen auswirken. Denn im Sinne einer Ökobilanz mit Lebenszyklusanalyse zählt nicht nur der Energiebedarf in der Nutzungsphase des Gebäudes (Betriebsenergie): Es zählt auch die verbrauchte Energie von der Rohstoffgewinnung an, über Transporte, Instandhaltungen bis zu Entsorgung oder Recycling.

So kann ein Altbau bei der Grauen Energie besser abschneiden, als ein modernes Plusenergiehaus: nicht zuletzt, weil die Energie-Amortisationszeit - also die Zeit, die gebraucht wurde, um die Energiemenge zur Errichtung bereitzustellen - längst erreicht ist. Graue Energie spricht deswegen für die Wiederverwertung von Baustoffen oder im Idealfall für die Erhaltung und somit für die Sanierung von bestehenden Gebäuden. Durch spezielle Renovierungslösungen für die Anlagentechnik von Anbietern wie EQtherm lassen sich Altbauten heute energetisch gemäß aktueller Einsparnormen modernisieren. Das ist oftmals ohne oder ohne größere Maßnahmen an den Gebäude-Außenflächen möglich.

EQ Heizungssanierung mit erneuerbaren Energien

Bei der energetischen Sanierung stehen Heiz-, Kühl- und Warmwassersysteme im Fokus. EQtherm bietet für verbrauchsarme Flächenheiz- und Kühlsysteme spezifische Renovierungslösungen an, die der besonderen Bausituation im Bestand Rechnung tragen. Für die volle BEG-Förderung zur Sanierung müssen auch erneuerbare Energien integriert werden: EQ AIR Luft- und EQ SOL Sole/Wasser-Wärmepumpen mit Invertertechnik heizen, kühlen und versorgen das Ein-, Zwei oder Mehrfamilienhaus mit Warmwasser; ebenso Gewerbe- und Industriegebäude.

Die drehzahlgeregelten Wärmepumpen passen sich individuell dem jeweiligen Energiebedarf an, auch bei größeren Gebäuden. Jede EQ Wärmepumpe kann dabei den selbst erzeugten PV-Strom einer Photovoltaikanlage nutzen. Reststrom verteilt das förderfähige, digitale Verbrauchsmanagement E-SMART an andere Verbraucher im Gebäude und erhöht so maßgeblich die Autarkie.

Nachhaltig heizen, kühlen und Warmwasser bereiten mit EQ Luft- und Sole/Wasser-Wärmepumpen!

EQ Produkte verkürzen Graue Energie-Amortisation

Dank maximaler Einsparung durch die EQ-sanierte Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung kann sich die Graue Energie, die in EQ Produkten steckt, schneller amortisieren. Dabei fallen Produkte zur Innenausstattung weniger ins Gewicht als Materialien für Rohbau und Fassade. Auch die Dämmstoffe für EQ Flächenheiz- und Kühlsysteme enthalten Graue Energie. Allerdings schlägt die Energieeffizienz die Belastung um ein Vielfaches.

So leisten EQ Flächenheiz- und Kühlsysteme gegen Erdreich, Außenluft und ungleichartig genutzte Räume ihren eigenen Beitrag zur Gebäudedämmung und Kostensenkung. Die EQ EPS- und PU-Dämmstoffe sparen dauerhaft deutlich mehr Energie und CO2 ein, als bei der Herstellung der Schaumstoffe benötigt und verursacht wurde: Die Amortisationszeit für Graue Energie wird stark verkürzt. Jede weitere Einsparung zahlt für Jahrzehnte auf der Habenseite des Gebäude-Energiekontos ein.'

Energetisch sanieren mit dem Renovierungssystem EQ Reno Klett!

Fazit

Graue Energie in den Materialien für Rohbau, Fassade und Innenausstattung gehört zur ehrlichen Gebäude-Energiebilanz dazu: Sie spricht für die Wiederverwertung von Baustoffen und, wenn möglich, für den Erhalt vorhandener Bausubstanz und deren energetische Sanierung. Effiziente und damit förderfähige Sanierungslösungen von EQtherm zum Heizen/Kühlen und zur Warmwasserbereitung reduzieren signifikant den Energieverbrauch in nahezu jedem Gebäude.