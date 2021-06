Pressemeldung

Energie für jede Gebäudeart

Die neuen Inverter-Wärmepumpen vom Typ EQ Sol 1036 AK und 1052 AK überzeugen mit ihrer schlanken, dennoch sehr übersichtlichen und dabei servicefreundlichen Bauweise. Mit den modulierenden Heizleistungsbereichen von 10 bis 36 oder 10 bis 51,4 kW, die auch bis zu 4-fach kaskadierbar sind, bietet EQtherm nun auch Lösungen für größere Wohn- und Gewerbebauten an. Die bereits integrierte und einfach zuschaltbare aktive Kühlfunktion erlaubt zudem einen extrem wirtschaftlichen Betrieb von integrierten Kühlflächen, Deckensegeln oder Kaltwassersätzen.

Vorteil Inverter-Technologie: Integrierte Inverter machen EQ Wärmepumpen effizienter. Die modulierenden Inverter passen die Heiz- und Kühlleistung im laufenden Betrieb ständig an den aktuellen Gebäudeenergiebedarf an. Das erfolgt stufenlos und bei nahezu konstanter Vorlauftemperatur. Statische Betriebsweisen bei Temperaturschwankungen entfallen. Betriebsstrom wird gespart. Der nutzbare Anteil an Umweltenergie, kann dabei bis zu 80% betragen.

Leistungsbeispiel: Neue EQ SOL 1036 AK und 1052 AK Sole/Wasser-Wärmepumpen bieten bis zu 36 beziehungsweise 51,4 kW Leistung. In Kaskaden mit bis zu vier Maschinen können so Gebäude mit einem Energiebedarf von 205 kW zum Heizen und 156 kW zum Kühlen ganzjährig und bedarfsgerecht versorgt werden.

NEU: EQ SOL zur aktiven Raumkühlung

EQ SOL 1036 AK und 1052 AK sind die ersten Sole/Wasser-Wärmepumpen von EQtherm® mit aktiver Kühloption. In Kombination mit energiesparenden Flächenheiz-und Kühlsystemen von EQtherm® (Fußboden, Wand, Decken) stehen so besonders umweltfreundliche Lösungen zur Raumkühlung bereit. Denn in beiden Betriebsarten (heizen/kühlen) ist ganzjährig nur ein geringer Temperaturunterschied zwischen der jeweiligen Soll-Raumtemperatur und der Systemtemperatur erforderlich. Das senkt den Energieeinsatz. Bei entsprechender Quellen-Dimensionierung hat die aktive Kühloption gegenüber einer Passivkühlung außerdem den Vorteil der konstanten Leistung über die gesamte Kühlperiode. Der zusätzliche Anschluss und Betrieb von Kaltwassersätzen in Klimaanlagen ist ebenfalls möglich. Die Kühlleistung beträgt maximal (bei B10/W20) 38,2 kW (EER 10,6).



Jetzt Förderung sichern!

Bis zu 45% Förderung ist im Rahmen der neuen Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG) möglich bei Heizungssanierung mit EQ Wärmepumpe als Einzelmaßnahme (BEG EM). Förderfähig ist dazu das digitale Verbrauchsmanagement mit E-SMART von EQtherm®. E-SMART regelt bei Anschluss einer Photovoltaikanlage die PV-Stromnutzung für die EQ Wärmepumpe und andere Verbraucher im Gebäude. So steigen Eigenverbrauch und Autarkie. Die Kosten für den Energiebezug sinken.

Ab August bei EQtherm® und EQ Fachpartnern

Heizungsbaufachbetriebe können die neuen EQ Wärmepumpen für ihre Kunden bei EQtherm® oder den EQ Wärmepumpenpartnern ordern: Fachbetriebe, die sich für das Partnerprogramm interessieren, sprechen bitte EQtherm® direkt an.