Effiziente Wand- und Deckennutzung

Wand- und Deckensysteme zum Heizen/Kühlen bieten im Neu- und Altbau eine sinnvolle Alternative zu den üblichen Bodenflächen: Insbesondere bei Renovierung bieten die Lösungen von EQtherm® mehr Flexibilität, wenn beispielsweise wertvolle Fußböden erhalten oder Bäder renoviert werden sollen. Die hohe Energieeinsparung und Effizienz ist vergleichbar mit Fußbodenheiz- und Kühlsystemen: die Performance sogar besser, wenn mehr Wände und Decken genutzt werden. Noch etwas spricht für Wand- und Deckenheizungen, wenn ein bauphysikalisch besonders effektiver Putz, wie Lehm, eingesetzt wird: das gesunde Innenraumklima, das sich vor allem durch eine angenehme Feuchteregulierung auszeichnet und Allergikern zuträglich ist.

Baumaterial Lehm

Lehm ist ein gutes Speichermedium für Wärme und Kälte. Dabei erwärmt sich der Baustoff nur langsam und kühlt ebenso langsam wieder ab, sodass stets ein angenehm ausgeglichenes Raumklima gegeben ist. Als diffusionsoffener Putz reguliert Lehm zudem effektiv die Luftfeuchtigkeit und eignet sich auch im Badezimmer. Anders als bei diffusionsdichten Baustoffen besteht dabei keine Gefahr der Schimmelbildung. Darüber hinaus kann Lehm Schadstoffe absorbieren und wirkt schall- sowie brandhemmend. Im Kontext mit den Wand- und Deckensystemen von EQtherm® können sich die Lehmputz-Eigenschaften ideal entfalten, insbesondere als effiziente Wärme- und Kälteverteilschicht.

Rund 30 mm für den Aufbau

Die Wand- und Deckensysteme von EQtherm® werden mit speziellen Klemmschienen für das schmale EQtec 5 SPEED Rohr konstruiert (Dimension 12 x 1,3 mm). Damit gelingt ein besonders niedriger Aufbau ab (ca.) 30 mm. Die SPEED-Variante der EQtec 5-Premiumrohre garantiert hier ein dauerhaft korrosionsfreies Wärme- und Kältetransportsystem. Die robuste Sicherheitskonstruktion mit mehrfach geschützter, tief im Rohr liegender EVOH-Sauerstoffsperrschicht verhindert Diffusion. Das 12er-SPEED-Rohr punktet gleichzeitig durch einen schlankeren Mantel und größeren Innendurchmesser: Wärme und Kälte können schneller fließen und sich besser verteilen. Für die optimale Wärme- oder Kälteverteilung sorgt aber auch der Lehmputz (alternativ: Zement, Kalk, Gips). Lehm ist zudem besonders umwelt- und klimafreundlich, da lokal vorhanden, schadstoffarm herstellbar und zu 100% kreislauffähig.

Praxisbeispiel: 17mm-Wandaufbau + 15 mm Putz

EQ Klemmschiene mit Nageldübel befestigen

Diffusionsdichtes EQtec 5 SPEED Heiz-/Kühlrohr (12 x 1,3 mm), Bedarf: ca. 10 m/m 2 bei 10 cm Rohrabstand

bei 10 cm Rohrabstand Maximale Rohrlänge/Heizkreis: 60 m, inklusive Anbindeleitungen

Befestigung im Bogenbereich: Dübelhaken oder Nagelrundschellen (bauseitig)

Von Rohrbogenmitte bis Decke/Boden: 30 cm

Geeignet für Kalk-, Gips-, Zement- und Lehmputz mit Glasarmierungsgewebe gegen Rissbildung (bauseitig)

Zement- und Lehmputz 2-lagig (Standzeit laut Hersteller), 15 mm über Rohr

Wohlfühlklima auch mit Wärmepumpen

Heiz- und Kühlsysteme mit Lehmputz für Wände und Decken passen ideal zu den aktuellen Vorstellungen klima- und umweltbewusster Bauherren. Sie entsprechen nicht nur den hohen Erwartungen an die Effizienz, sondern auch an Bau- und Lebensqualität. Und gerade im Zeitalter der erneuerbaren Energien spricht außerdem dafür, dass es sich hier um Niedertemperatursysteme handelt (Vorlauf: ca. 35°C), die ideal mit Wärmepumpen kombinierbar sind. EQtherm® bietet daher eigene Wärmepumpen für erweiterte, zukunftsfähige Lösungen an: So sorgen EQ AIR (Luft-Wasser) und EQ SOL (Sole-Wasser) Wärmepumpen mit integriertem Inverter für einen geringen Stromverbrauch bei hohem Output (bis zu 80% Gratisenergie). Die Wärmepumpen können durch Photovoltaik für PV-Strom erweitert werden: und der PV-Stromverbrauch durch das Energiemanagementsystem E-SMART optimiert werden. E-SMART verteilt den selbst erzeugten PV-Strom an die Wärmepumpe und andere Verbraucher im Gebäude (auch an Batteriespeicher) und steigert die Autarkie.

Mehr Informationen