Energieeffizienz in Nichtwohngebäuden

Die Bundesregierung fördert Bau- und Sanierungsvorhaben für energieeffiziente Gebäude: insbesondere aber das effiziente Heizen, vorzugsweise mit erneuerbaren Energien. Insbesondere bei Modernisierungen konzentriert sich der Gesetzgeber aber nicht nur auf die rund 18,7 Mio. Wohngebäude in Deutschland. Die vergleichsweise wenigen, rund 2,7 Mio. Nichtwohngebäude sollen ebenfalls energieeffizienter werden: Sie schlagen durch ihre großen Flächen und hohen, quadratmeterbezogenen Verbräuche mit 37%, anteilig am gesamten Endenergieverbrauch in Gebäuden, zu Buche. Zum Vergleich: Auf Ein- und Zweifamilienhäuser entfallen mit ca. 15,6 Mio. Haushalten 39% (Quelle: dena-Gebäudereport, 2016). Effizientere Heizanlagen, wie Flächenheizungen von EQtherm für Gewerbe und Industrie, können hier massiv Energie und CO2 einsparen.

EDEKA modernisiert im Bestand

Gerade unternehmerisch betrachtet, macht effizientes Bauen und Sanieren Sinn. Auch EDEKA Südwest folgt der Empfehlung des Heizungsbaupartners Sell und befürwortet im Rahmen der Regionallagererweiterung verbrauchsarme Fußbodenheizungen von EQtherm. Fast 2.000 m2 Umbau- und Erweiterungsfläche werden damit ausgestattet: Effizienzsteigernde EQtherm-Produkte, wie dämmstarke, wärmeleitfähige (WLS 45) Faltplatten, langlebige 5-Schichten-Rohre und bedarfsgerechte EQ Memory-Verteiler (Memory-Funktion zur selbsttätigen Wiedereinstellung nach dem Absperren) gewährleisten Flexibilität und die hohe Effizienz der Gesamtanlage. Auch der vorhandene Heizkessel kann, wie gewünscht, bleiben.

EQtherm-Flächenheizungen senken Kosten

Die Sell GmbH verlegt selbst die Flächenheizungen in Tackerbauweise gemäß der Auslegung von EQtherm. EQtherm stellt sämtliches Zubehör zur Verfügung und liefert die Verteiler nach Bedarf vormontiert mit Schrank.



EQtherm für zeitgemäße Energieeffizienz

EQtherm positioniert sich seit 2008 im Neubau und in der Bestandssanierung mit hochwertigen Flächenheiz- und Kühlsystemen. Durch Produktneuheiten, wie EQ Dynamic Verteiler oder EQ PEM, jeweils zum automatischen hydraulischen Abgleich, werden die EQ Systeme ständig weiterentwickelt. Seit 2013 erweitern dazu passende Wärmepumpen für den Wohn-, Gewerbe- und Industriebau das EQ Sortiment: Schon die zweite Generation mit Inverter-Technologie steht bereit. Die hoch effizienten Energieerzeuger ermöglichen in Kombination mit Photovoltaik und E-SMART PV-Strommanagement sogar Energieautarkie. Dabei versorgt E-SMART bei entsprechender PV-Stromproduktion neben der Wärmepumpe auch andere Verbraucher im Gebäude (Batteriespeicher für E-Mobilität, Beleuchtung und mehr).

Mit ausbaufähiger Energie-, Wärme- und Kühltechnik unterstützt EQtherm modernste und förderfähige Gebäudeeffizienzkonzepte. Auch EDEKA Südwest steht es offen, zu einem späteren Zeitpunkt die vorhandene EQtherm-Technik effizienzsteigernd mit erneuerbaren Energien zu erweitern.