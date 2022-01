Pressemeldung

Mit den neuen Stellvertretern bereitet der Unternehmensgründer und geschäftsführende Gesellschafter, Klaus-Jürgen Ehlgen, frühzeitig den Führungswechsel vor: Er wird sich in den nächsten Jahren schrittweise aus dem Tagesgeschäft zurückziehen. Zuvor hatte das Unternehmen bereits auf die steigende Nachfrage und gewachsene Mitarbeiterschaft reagiert: dafür Produktions-, Lager- und Büroflächen am Standort Dürrholz-Daufenbach erweitert. Mit der erweiterten Führungsspitze stellt sich EQtherm jetzt auch für die vermehrten Anforderungen im Innen- und Außendienst neu auf.

Christina Ehlgen-Asbach, Tochter des Gründers, und Marco Schmidt steigen aus den eigenen Reihen auf: Sie ist seit 2014 im Unternehmen und verantwortet die kaufmännische Leitung. Er kam 2018 zu EQtherm und leitet den Vertrieb sowie das Key Account Management. Beide stellvertretenden Geschäftsführer wollen die Marke EQtherm noch tiefer im deutschen Markt verankern: „Wir kennen beide die SHK-Branche von der Pike auf. Auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen genau, was die Fachbetriebe von uns brauchen“, so Marco Schmidt. „Die Fachbetriebe müssen ja die politisch gewollte Energiewende täglich umsetzen. Dafür entwickeln wir die passgenauen Lösungen”, ergänzt Ehlgen-Asbach.

Kundenorientierte Lösungen aus einer Hand bleiben deswegen im Fokus. Dazu gehören erweiterte Dienstleistungen und Serviceangebote: So verlegt das Tochterunternehmen EQ Planung+Montage auf Wunsch die hochwertigen EQ Flächenheiz- und Kühlsysteme für SHK-Fachbetriebe. Und das Innovationsnetzwerk für Wärmepumpen von EQtherm bietet weitere Partner für den Vertrieb und Einbau der staatlich geförderten EQ AIR (Luft/Wasser) und EQ SOL (Sole/Wasser) Wärmepumpen.

Mit neuer Geschäftsstruktur wird EQtherm auch zukünftig in innovative Bereiche vorstoßen, wie zuletzt beim PV-Strommanagement E-SMART: E-SMART erhöht nochmals die Effizienz der Energieerzeugung mit Wärmepumpen zuzüglich Photovoltaik. E-SMART verteilt den selbst erzeugten PV-Strom mit Priorität an die Wärmepumpe und dann an andere Verbraucher im Gebäude: steigert die Autarkie und wird staatlich gefördert.