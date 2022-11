Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien: Mit diesem Credo will die deutsche Regierung die grüne Energiewende noch schneller vollziehen. Entsprechend boomt der Markt für regenerative Energieerzeuger. Besonders gefragt sind Wärmepumpen zum Heizen/Kühlen und zur Warmwasserbereitung, sowie Photovoltaik-Anlagen für grünen Strom. Bis zur flächendeckenden, dezentralen Energiegewinnung dauert es aber noch. Jetzt wären die öffentlichen Netze durch den zentralen, gleichzeitigen Bezug von grünem Strom durch viele Teilnehmer überfordert: „Wenn beispielsweise 50% der Verbraucher ihr Auto gleichzeitig aufladen, würde dies mancherorts die bestehende Infrastruktur ausreizen, was Versorgungprobleme verursachen könnte”, erklärt Wärmepumpen-Fachmann Julian Ziss von EQtherm, und ergänzt: „Die dezentrale Versorgung und Eigenverbrauchsoptimierung, mit Fokus auf der Überschussnutzung, kann diese Lastspitzen entschärfen: Die Energie wird im Gebäude produziert, verbraucht, gespeichert und Überschussenergie intelligent verwertet sowie verteilt. Beispielsweise wird mit der Überschussenergie das E-Auto geladen oder die Wärmepumpe kann diese in kostenlose Wärmeenergie umwandeln und/oder für später im Pufferspeicher bereithalten.”

Dezentral versorgt und gesteuert: E-Smart für EQ WP + PV

Mehr dezentrale Versorgungssysteme ohne ausgebautes Netz müssten dezentral gesteuert werden, sagt Julian Ziss und verweist gleichzeitig auf die Lösung: gebäude-eigene Energiemanagementsysteme, auch zur Eigenverbrauchssteigerung. Mit leistungsstarken Wärmepumpen (Beispiel: EQ AIR 1030 bis 31 kW), die mit PV-Strom laufen, plus E-Smart PV-Strommanagement kann Ziss selbst ein lückenloses EQtherm-System anbieten: für dezentrale, grüne Energiekreisläufe mit ebenfalls dezentraler Energiesteuerung.

Mehr Energie: E-Smart optimiert Eigenverbrauch

Mit der PV-Anlage auf dem Dach lässt sich jede EQ Wärmepumpe zum Heizen/Kühlen und zur Warmwasserbereitung ganzjährig klimaneutral betreiben. Der integrierte, modulierende Inverter gewährleistet, dass die Leistung der Wärmepumpe laufend an den Energiebedarf angepasst wird. Damit arbeiten sämtliche EQ AIR Luft/Wasser- und EQ SOL Sole/Wasser-Wärmepumpen sparsamer, ruhiger, verschleißfreier und insgesamt länger.

Mit EQ Wärmepumpen (mögliche Kaskaden mit bis zu 4 Maschinen), PV-Anlage und E-Smart steht daher mehr Energie zur Verfügung. Das Gebäude kann sogar autark werden, wenn neben der Wärmepumpe auch andere Verbraucher den selbst erzeugten PV-Strom nutzen. E-Smart sorgt dafür, verteilt PV-Strom im ganzen Gebäude, auch an Batteriespeicher, und maximiert so den Eigenverbrauch. E-Smart speichert PV-Strom beispielsweise für die spätere Nutzung durch Elektrofahrzeuge: und mit flexiblem Energiespeicher, wie dem Energy Butler, auch für hohe Bedarfe im Mehrfamilienhaus, Industrie- und Gewerbegebäude.

Energie + Steuerung: Mehr Effizienz + Sicherheit



Insgesamt ermöglicht die Systemtechnik von EQtherm autarke grüne Energiekreisläufe. Privathaushalte, Gewerbe und Industrie können mit Photovoltaik, E-Smart und Energy Butler Strom aus erneuerbaren Quellen beziehen, ohne die öffentlichen Netze zu überfordern. Die grüne Energiewende kann sofort greifen.

EQtherm ist Vollsortimenter für die Energiewende: insbesondere mit verbrauchsarmen Flächensystemen zum Heizen/Kühlen, modulierenden Wärmepumpen für jeden Energiebedarf, effizienzsteigernden Puffer-, Warmwasser- und Stromspeichern, sowie innovativer Verteiler- und Regeltechnik. EQtherm bietet flexible Neubau- und Renovierungslösungen für Wohnimmobilien, Industrie- oder Gewerbegebäude an.