Mehr Effizienz durch zentrale und digitale Verwaltung

Web-Anwendung für das Büro und App für unterwegs

Kostenlose Ersteinrichtung für die ersten 500 Lizenzen im Partner Portal

SHK-Profis strukturieren, planen und dokumentieren ihren Arbeitsalltag ab jetzt papierlos in wenigen Klicks: Mit der Software OfficeOn von Bosch Power Tools, einem weltweit führenden Anbieter von Elektrowerkzeugen, Elektrowerkzeug-Zu­behör und Messtechnik, bietet die Heizungsmarke Bosch Home Comfort in Kooperation kleineren Handwerksbetrieben eine einfache und übersichtliche Lösung zur zentralen und digitalen Verwaltung aller relevanten Arbeitsprozesse. Die neue Software mit Cloud-Lösung verringert den betrieblichen Administrati­onsaufwand und ist besonders einfach zu bedienen. Mit OfficeOn wird die Büroarbeit, darunter die Angebots- und Rechnungserstellung, Terminkoordina­tion und Zeiterfassung, einfach wie nie – eine wertvolle Erleichterung im eng ge­takteten SHK-Alltag.



Ob im Web oder per App: Projekte von überall aus verwalten

OfficeOn digitalisiert alle relevanten Prozesse im SHK-Alltag. Das Ergebnis: eine zentrale und übersichtliche Steuerung in einem einzigen System. Die Handwer­ker-Software beinhaltet eine browserbasierte Web-Anwendung fürs Büro und eine App für den Einsatz vor Ort. Beide sind jederzeit über die Cloud verbunden und alle Daten werden in Echtzeit synchronisiert. Über die Web-Anwendung können im Büro alle Aufgaben schnell und einfach erledigt werden: von der Projektplanung über Angebots- und Rechnungserstellung sowie Koordination von Terminen bis hin zur Verwaltung des Kundenstamms. Für die Angebots- und Rechnungserstellung lassen sich eigene Leistungen wie Stundenlöhne bequem an­legen und abrufen. Fremdleistungen von Großhändlern sind durch eine Schnitt­stelle per Datanorm und IDS ebenfalls schnell importiert und berücksichtigt. Über die normkonforme DATEV-Schnittstelle können SHK-Betriebe ihre Daten außer­dem direkt an den Steuerberater oder das Finanzamt übermitteln – und sparen damit Zeit und Geld. Über die App können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Funktionen zugreifen, die für die Abwicklung bei Kundenterminen besonders wichtig sind, darunter die Terminerstellung und die Stundenerfassung über digitale Stunden- und Rapportzettel. Diese werden dank digitaler Unterschriftenfunktion bequem vor Ort von Kundinnen und Kunden bestätigt. Auf diese Weise lassen sich gesetzliche Vorgaben einfach und effizient erfüllen.



Cloud-Lösung ohne Installationsaufwand

OfficeOn ist cloudbasiert ohne Installation direkt verfügbar. Alle Daten werden in Echtzeit synchronisiert und der Zugriff kann jederzeit standort- und geräteunab­hängig erfolgen – egal, ob im Büro oder unterwegs per App. Wichtige Aufgaben wie die regelmäßige Datensicherung, Software-Wartung und -Aktualisierung er­folgen automatisch in der Cloud. Manuelle Updates sind nicht erforderlich. Das reduziert den Verwaltungsaufwand im SHK-Betrieb erheblich.



Flexible Lizenzoptionen für jeden Bedarf

Für OfficeOn gibt es Mobil- und Büro-Lizenzen für einen Zeitraum von sechs, zwölf oder 24 Monaten. Mobil-Lizenzen bieten Mitarbeitern unterwegs per Smartphone-App Zugriff auf alle Funktionen, die relevant zur Ausführung und Dokumentation ihres aktuellen Auftrags sind. Die Büro-Lizenz ist für Mitarbeitende im Büro konzipiert und ermöglicht es, Funktionen wie Projektplanung, Angebots- und Rechnungserstellung sowie Terminkoordination ohne die Installation zusätzlicher Software direkt im Internet-Browser zu verwenden. Die Büro-Lizenz beinhaltet automatisch auch immer eine Mobil-Lizenz. SHK-Profis können alle Lizenzen einfach und schnell gegen ihre gesammelten Punkte im Partner Portal eintauschen.



Bis zum 31.12.2023: kostenlose Ersteinrichtung im Partner Portal

Schnell sein lohnt sich: Die ersten 500 SHK-Profis, die ihr OfficeOn-Paket noch in diesem Jahr über das Bosch Partner Portal buchen, freuen sich über eine kostenfreie Ersteinrichtung im Wert von 399 Euro. Die optional wähl­bare Einrichtung unterstützt SHK-Betriebe bei der Umstellung auf die neue Soft­ware. Sie beinhaltet ein digitales Training und sorgt dafür, dass Kundendaten eingepflegt und Materiallisten sowie Leistungskataloge zuverlässig übertragen werden. Alle Lizenzen enthalten den Support per Chat oder E-Mail. Darüber hinaus ist ein Premium-Telefon-Support buchbar. Als Teil des Bosch-Software-Portfolios erfolgt der Login bequem über die einmal zentral angelegte SingleKey ID, ein digitaler Zugang für viele Marken der Bosch-Gruppe wie Bosch und Buderus.