Die JUDO Wasseraufbereitung GmbH hat die Enthärter i-soft und i-soft SAFE+ optisch neu aufgestellt. Ab März liefert der Spezialist für Wasseraufbereitung aus Winnenden die Anlagen mit intelligentem Wassermanagement im modernen Design. Die Enthärtungsanlage i-soft SAFE+ bietet neben einem benutzerfreundlichen Display mit Soft Touch Bedienung auch ein neues Feature: die Mikroleckageerkennung mit einer neuartigen Durchflussmessung. Damit wird ein noch besserer Leckageschutz erzielt.

24 Stunden konstant weiches WunschWasser, die Steuerung per App und Sprachbefehl, flexibel wählbare Wasserszenen für unterschiedliche Situationen: All diese Vorteile machen die Enthärtungsanlagen i-soft und i-soft SAFE+ weiterhin zu einem verlässlichen Partner der modernen Wasseraufbereitung. Ab sofort nur in einem noch eleganteren Design. Die vormals silbernen Seitenteile sowie der orangefarbene Salzbehälterdeckel weichen weißen Oberflächen. Die neue Optik fügt sich optimal in das visuelle Erscheinungsbild der Marke JUDO.

Für eine konstante WunschWasser-Qualität sorgt auch künftig das intelligente Wassermanagement: Die Erfassung der relevanten Parameter des ankommenden Wassers erfolgt mit dem i-guard Sensor. Dessen gemessenen Daten verarbeitet die intelligente i-matic Anlagensteuerung. Sie regelt damit die Grundfunktionen der Anlage und kann so die Einstellungen in Echtzeit an die ankommende Wasserqualität anpassen. All das geschieht vollautomatisch, ohne Ungenauigkeiten durch manuelle Messungen oder pauschale Voreinstellungen und Annahmen. Der Vorteil: Härteschwankungen in der Rohwasserzufuhr gleichen die Enthärter selbstständig aus. Für ein bewährtes Verfahren rund um die Uhr sorgen die Enthärtungsanlagen i-soft und i-soft SAFE+ durch parallel arbeitende Enthärtersäulen.

Den gewünschten Härtegrad ändern oder wichtige Daten abfragen kann der Besitzer einfach am Gerät sowie per App oder Sprachsteuerung.

Der i-soft SAFE+ ist dank des neuen großzügigen Soft-Touch-Display in der hohen Abdeckhaube noch einfacher zu bedienen. Er bietet mit dem integrierten Leckageschutz sowie der Erweiterung durch Mikroleckageerkennung mittels einer neuartigen Durchflussmessung optimale Sicherheit.

Die Anlage erkennt, wenn irgendwo im Haus unkontrolliert Wasser fließt und sperrt im Fall der Fälle einfach die Leitung. Außerdem erfasst sie schleichende Wasserverluste, zum Beispiel durch einen rinnenden Spülkasten, und spart damit bares Geld. Die anschließbaren Bodensensoren sorgen für zusätzliche Sicherheit, indem sie Nässe am Boden erkennen und daraufhin das Schließen des Wasserstopps auslösen.

Beim i-soft SAFE+ ist serienmäßig das JUDO Safety-Modul integriert. Es beinhaltet eine Notstromversorgung, die im Fall eines Stromausfalls alle wichtigen Anlagenfunktionen über mehrere Stunden aufrecht erhält. Auch der Leckageschutz und angeschlossene Bodensensoren erfüllen weiter ihre Funktion.