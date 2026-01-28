Duschwannen: Sicherheit trifft Design

Die Duschwannen von Acquabella werden aus leistungsstarken, langlebigen Materialien gefertigt und verfügen über rutschhemmende Oberflächen – für maximale Sicherheit ohne Kompromisse beim Design. Dank der großen Auswahl an Formen, Größen und Farben lassen sie sich flexibel an jeden Raum anpassen. Das „Keep Feeling“-Konzept sorgt dabei dafür, dass jeder Moment im Bad zu einem angenehmen, komfortablen Erlebnis wird – ideal für SHK-Profis, Architekten, Innenarchitekten und Endkunden, die maßgeschneiderte Lösungen suchen.

Wandpaneele: schnelle Montage, harmonisches Raumkonzept

Die Wandpaneele schaffen durchgängige, harmonische Oberflächen und sind eine praktische Alternative zu klassischen Wandverkleidungen. Sie lassen sich schnell montieren, sind pflegeleicht und ermöglichen eine einheitliche, moderne Gestaltung von Badezimmern.

Individuelle Badgestaltung: alles aus einer Hand

Das Sortiment wird durch Badewannen, Waschbecken, Waschtischplatten, Möbel und Accessoires ergänzt, die alle derselben Designphilosophie folgen. Die Kombination von Oberflächen, Texturen und Farben über alle Produktkategorien hinweg ermöglicht die Gestaltung einzigartiger, individuell abgestimmter Bäder, in denen jedes Element präzise aufeinander abgestimmt ist. Auch hier unterstützt das „Keep Feeling“-Konzept eine Atmosphäre, in der Ästhetik, Komfort und Sicherheit zu einem stimmigen Gesamterlebnis verschmelzen.

Acquabella verbindet Qualität, Sicherheit und Design – für Bäder, die technisch überzeugen, optisch begeistern und ein Gefühl von Wohlbefinden vermitteln.