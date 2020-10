Die Unternehmensgruppe verfügt jetzt mit der Heizkurier GmbH (www.heizkurier.de), einem der führenden Anbieter im Bereich Vermietung und Verkauf mobiler Wärme- und Kältelösungen in Deutschland und der energy4rent GmbH (www.energy4rent.at) in Österreich, über einen der größten und innovativsten Mietanlagenparks und ein noch größeres Außendienstnetz im deutschsprachigen Raum. Für Kunden, insbesondere auch im süddeutschen Raum, bedeutet das, kompetente Fachberatung in nächster Nähe sowie noch kürzere Wege und Lieferzeiten. Zudem erweitern die Leistungen von energy4rent das Dienstleistungsportfolio der Heizkurier Gruppe um die Bereiche Strom und Dampf. Mit der Integration erweitert die Gruppe gleichzeitig das Leistungsspektrum auf 8 kW bis 15 MW im Bereich Wärme, von 4 kW bis 1.200 kW im Bereich Kälte, von 28 kg Dampf pro Stunde bis 16 t/h sowie von 66 bis 1.000 kVA im Bereich der Stromversorgung.

Als eigenständiges Unternehmen der Heizkurier Gruppe wird die energy4rent GmbH ihre bisherigen Geschäftsfelder auch weiterhin bedienen. Unternehmenssitz bleibt Salzburg. Ein weiterer Standort ist in Wien. Geschäftsführer Dr. Georg Patay wird die Geschäfte zukünftig gemeinsam mit Marc Pehlke (Geschäftsführer der Heizkurier Gruppe) führen.

Infos:

www.heizkurier.de

www.energy4rent.at