Wir haben unser Sortiment um weitere Spitzenprodukte von Pleion erweitert und zwei exklusive Solaranlagen-Sets für Sie zusammengestellt: hier finden Sie alles für Ihr nächstes Projekt!

Set: Vakuumröhrenkollektor, Speicher und Zubehör:

Die Solaranlage ECO COMPACT ist leicht zu installieren und verfügt über eine elektronische Hocheffizienzpumpe und einen Solarregler.

Die Emaillierung nach DIN 4753 und der hohe Wirkungsgrad der Solarthermieanlage in Kombination mit einem Stromverbrauch von weniger als 6 € pro Jahr, machen diese Solarthermieanlage zur idealen Lösung für den Hausgebrauch.

Im Set enthalten:

2 x X-RAY 21R Vakuumröhrenkollektor: 4,45 m² / + 15% Wirkungsgrad bei Parallelschaltung

1 x Speicher ECO COMPACT HPS 500 Liter: Für Wärmepumpen geeignet!

3 x Glykol-Fertiggemisch 20 Liter

+ Zubehörteile

Besonderheiten:

Die zylindrischen Röhren sind mit einem CPC-Spiegel kombiniert und können somit die Sonnenstrahlen im 360° Winkel einfangen, wodurch auch am Nachmittag und in ungünstigen Lagen eine hohe Leistung garantiert werden kann.

Dadurch, dass die Kollektor Verrohrung außen nicht frei liegt, werden Wärmeverluste minimiert.

Sie finden das Set auch auf unserer Website:

energietechnik-neumarkt.de/product/1761

Set: Flachkollektor, Speicher und Zubehör:

Eine neue Generation der Solaranlagen für die Warmwasserbereitung mit integrierter Solarstation, vorverkabeltem elektronischem Solarregler und Flachkollektor KSF-P26.

Die Solaranlagen sind leicht zu installieren und verfügen über eine elektronische Hocheffizienzpumpe und einen Solarregler.

Im Set enthalten:

4 x Flachkollektor KSF-P26

1 x Speicher ECO COMPACT HPS 500 Liter: Für Wärmepumpen geeignet!

3 x Hydraulik-Anschluss-Set

3 x Glykol-Fertiggemisch 20 Liter

3 x Befestigungssatz (Stockschrauben)

+ Zubehörteile

Besonderheiten:

Der Flachkollektor KSF-P26 mit hohem Wirkungsgrad, einer großen Fläche von 2,62 m² und 4 3/4 Zoll Anschlüssen, ist geeignet für eine vertikale oder horizontale Installation!

Die günstige Solaranlage mit hoher Qualität!

Sie finden das Set auch auf unserer Website:

energietechnik-neumarkt.de/product/1762

Und das Beste? Wir haben beide Sets bis Ende August im Angebot!

Überzeugen Sie sich selbst und fordern Sie noch heute ein unverbindliches Angebot an:

energietechnik-neumarkt.de/contact

Ihre Energietechnik Neumarkt