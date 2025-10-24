24.10.2025  Pressemeldung Alle News von Energietechnik Neumarkt

Energietechnik Neumarkt: Schallschutzhauben für Wärmepumpen - Für eine leisere Umgebung

Wärmepumpen arbeiten energieeffizient & umweltfreundlich und liegen deshalb voll im Trend!

Neuere Wärmepumpen warten zudem mit einem geringeren Geräuschpegel auf, doch auch dieser kann, besonders in dichter bebauten Wohngebieten, als störend empfunden werden.

Dies haben wir zum Anlass genommen passende Schallschutzhauben in unser Sortiment mit aufzunehmen.

Das Gehäuse besteht aus Stahl mit hochwertiger ZM310-Beschichtung und ist dreimal korrosionsbeständiger als feuerverzinkter Stahl.

Je nach Wunsch erhalten Sie Ihre Schallschutzhaube in anthrazit, silbergrau oder in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl.

Alle dazugehörenden Produkte finden Sie hier:

energietechnik-neumarkt.de/products?cat=121&subcat=155

Überzeugen Sie sich selbst und fordern Sie noch heute ein unverbindliches Angebot an:

energietechnik-neumarkt.de/contact

Ihre Energietechnik Neumarkt

Energietechnik Neumarkt GmbH
Energietechnik Neumarkt GmbH
Mussinanstrasse 63
92318 Neumarkt i.d. Opf.
Deutschland
Telefon:  +49 09181 5464010
www.energietechnik-neumarkt.de
Anzeigen
aquatherm GmbH
Querschiesser Unternehmensberatung GmbH & Co. KG
DAB Pumps GmbH
ORANIER Heiztechnik GmbH
MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH

DESTATIS:

16.10.2025

6,3 % der Bevölkerung konnten 2024 aus Geldmangel ihre Wohnung nicht angemessen warm halten
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

13.10.2025

Großhandelspreise im September 2025: +1,2 % gegenüber September 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

13.10.2025

Beantragte Regelinsolvenzen im September 2025: +10,4 % zum Vorjahresmonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung