Wärmepumpen arbeiten energieeffizient & umweltfreundlich und liegen deshalb voll im Trend!

Neuere Wärmepumpen warten zudem mit einem geringeren Geräuschpegel auf, doch auch dieser kann, besonders in dichter bebauten Wohngebieten, als störend empfunden werden.

Dies haben wir zum Anlass genommen passende Schallschutzhauben in unser Sortiment mit aufzunehmen.

Das Gehäuse besteht aus Stahl mit hochwertiger ZM310-Beschichtung und ist dreimal korrosionsbeständiger als feuerverzinkter Stahl.

Je nach Wunsch erhalten Sie Ihre Schallschutzhaube in anthrazit, silbergrau oder in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl.

