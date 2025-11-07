Unsere Konsolen bieten Ihnen eine individuell zugeschnittene Lösung für Ihr Wärmepumpen-/Klimaanlagenmodell.

Und das Beste? Wir haben die Konsolen bis zum 9. November 2025 Im Angebot!

Ob Schutz vor Schneedecken und Tauwasser, geringere Vereisung im Betrieb sowie die Sicherung des Abtauprozesses: Unsere Konsolen aus hochwertigem Edelstahl sorgen dafür, dass Sie lange etwas von Ihrer Wärmepumpe bzw. Ihrer Klimaanlage haben.

Damit sich die Konsole optimal in die Umgebung einfügt, können Sie aus verschiedenen Modellen und Farben wählen.

Und damit nicht genug: Sie erhalten die Konsole inklusive Ihres Firmenlogos ab einer gewissen Mindestabnahmemenge.

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich gerne persönlich bei uns, wir sind für Sie da - mit Kompetenz und Know-how!

Ihre Energietechnik Neumarkt