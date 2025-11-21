Für das Entgasen von Heizungen sprechen viele Gründe. Macht man es nicht, sieht man sich früher oder später mit diesen Folgen konfrontiert:

Entfernt liegende Heizkörper werden nicht mehr richtig warm

Gasreiches Wasser leitet Wärme schlechter, wodurch die Heizkosten steigen

Es drohen Schäden, wie zum Beispiel die Korrosion von Metall

Gasblasen können den Verschleiß an Pumpen und Ventilen beschleunigen

Zudem ist ein dezentrales Entgasen für große Ein-/Mehrfamilienhäuser mit entsprechend vielen Heizkörpern sehr aufwändig und eine automatische Entgasung der Heizungsanlage empfehlenswert.

Um diesen negativen Aspekten vorzubeugen, haben wir für Sie die passenden Schlamm- und Luftabscheider in unser Programm mit aufgenommen: für ein sauberes, magnetit- und luftblasenfreies Anlagenwasser!

Unser Luftabscheider VacuStream ist ein in jeder Hinsicht durchdachtes Produkt:

Mit seiner Hilfe wird das Anlagenwasser nach einem festen Zyklus entgast, indem auf Abruf ein Vakuum erzeugt wird. Die dabei freigesetzten Luftblasen steigen an die Oberfläche und werden über den automatischen Schwimmerentlüfter schnell und effektiv abgeführt.

Der kompakte und geräuscharme Entgaser eignet sich unter anderem dank seiner Größe und Entgasungskapazität besonders gut für kleinere Niedertemperaturanlagen mit einem Volumen von bis zu 500 Litern.

Übrigens: Eine permanente Entgasung kann die Effizienz eines Heizsystems in einem Einfamilienhaus um ca. 6-10 Prozent steigern!

Weitere Infos zum VacuStream:

energietechnik-neumarkt.de/product/1407

Auch unser Schlammabscheider Flamco Clean Smart hat einiges zu bieten und setzt für Heizungs- und Kühlanlagen einen neuen Standard.

Er entfernt selbst kleinste Schmutzpartikel sowie Magnetitteilchen (mit 4 Neodym-Supermagneten) aus dem Anlagenwasser. Der Abscheider ist nahezu wartungsfrei und hat einen äußerst geringen Strömungswiderstand.

Hier geht es zum Flamco Clean:

energietechnik-neumarkt.de/product/1412

